Phó Chủ tịch Hội Sinh viên UEB: 'Cố gắng, nỗ lực và tỏa sáng theo cách riêng'

SVVN - Vi Minh Anh luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, tiên phong trong các phong trào, hoạt động Đoàn – Hội. Cô bạn là một trong những sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB).

“Đoàn – Hội giúp mình trưởng thành”

Vi Minh Anh sinh ra và lớn lên tại tỉnh Phú Thọ. Năm 2020, cô nàng thi đỗ vào Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ khi vào trường, Minh Anh đã năng nổ trong học tập và tiên phong trong các hoạt động Đoàn – Hội. Hiện tại, cô gái Phú Thọ đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường UEB và Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhìn lại hành trình tham gia công tác, hoạt động Đoàn - Hội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên UEB chia sẻ: “Đoàn Hội luôn gắn liền với quá trình trưởng thành của mình. Mình đã được tham gia các hoạt động Đoàn từ cấp 2, cấp 3 và khi lên Đại học có cơ hội gắn bó thêm với phong trào Hội. Đoàn - Hội đã giúp mình trưởng thành lên rất nhiều và mang lại cho mình nhiều giá trị rất lớn. Ở đây, mình gặp gỡ được những người anh, người chị, người bạn, người em tâm huyết, hỗ trợ, giúp đỡ, luôn chia sẻ và động viên. Hơn thế nữa, mình có thêm nhiều cơ hội học tập, trau dồi bản thân qua những hoạt động với nhiều cương vị khác nhau. Đây có lẽ là trải nghiệm mà không phải ai cũng có được”.

Bên cạnh việc tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, Minh Anh xem học tập là sự ưu tiên hàng đầu. Cô bạn cố gắng sắp xếp thời gian một cách hợp lý nhất, cân bằng và hoàn thiện theo thứ tự ưu tiên, Minh Anh cho biết: “Học tập là điều mình ưu tiên hàng đầu. Mình luôn cố gắng sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Bên cạnh đó, với mỗi công việc, nhiệm vụ khi đã nhận, mình phải có trách nhiệm với nó. Đầu tư thời gian, chất xám với thái độ nghiêm túc, kết quả nhận được sẽ xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Việc cân bằng trong học tập và hoạt động Đoàn - Hội chưa bao giờ là việc dễ dàng. Các hoạt động thường dàn trải suốt cả năm và đôi khi cũng sẽ có nhiều phát sinh, chiếm khá nhiều thời gian của bản thân. Vì vậy, việc sắp xếp thời gian là rất quan trọng đối với bản thân mình”.

Bằng sự phấn đấu không ngừng nghỉ, Minh Anh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc như: Bằng khen của Hội sinh viên Thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô giai đoạn 2020 – 2023; bằng khen của Hội sinh viên Thành phố Hà Nội đã đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2022; bằng khen của Hội sinh viên Thành phố Hà Nội đã đạt thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2021 – 2022; giấy khen của Hội sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022; giấy khen của Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đạt giải ba cuộc thi "Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc" năm 2022; giấy khen của Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2022; giấy khen của Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022; giấy khen của Hội Sinh viên trưởng Đại học Kinh tế đã đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm học 2021 – 2022; giấy khen của Đoàn trường Đại học Kinh tế đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022; giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều đóng góp trong hoạt động phong trào năm học 2021 – 2022; giải nhất cuộc thi nghiên cứu đề án chính sách cho nền kinh tế “Meeting with PM 2022”…

Nỗ lực và cố gắng không chỉ để mang về những thành tích

Trong hành trình trưởng thành, người trẻ luôn đặt ra những kế hoạch và mục tiêu cho bản thân. Để hoàn thành kế hoạch và mục tiêu, họ phải luôn nỗ lực và hành động mỗi ngày. Minh Anh cũng là một trong những người trẻ sống có kế hoạch và mục tiêu, cô bạn tâm sự: “Mỗi người đều sẽ có những kế hoạch, mục tiêu, định hướng và thế mạnh riêng. Để đạt được mục tiêu, ai cũng sẽ phải trải qua rất nhiều cảm xúc và quá trình khác nhau. Đối với mình, việc nỗ lực và cố gắng không chỉ để mang về những thành tích, mà quan trọng hơn cả đó là khi đi qua quá trình ấy mình đã trải nghiệm được những gì và đã trưởng thành như thế nào. Sẽ có những lúc khó khăn, buồn bã, hay có những lúc vui vẻ, hạnh phúc đến vỡ oà, mình nghĩ tất cả các cảm xúc này đều khiến mình trưởng thành. Mình luôn nhắn nhủ với bản thân luôn kiên định với mục tiêu, hoài bão đã đặt ra. Phải luôn yêu bản thân, chăm sóc tâm hồn và phát huy thế mạnh của riêng mình”.

Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Trong hành trình này, người trẻ sẽ có những cơ hội và trải nghiệm theo cách riêng tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên UEB bộc bạch: “Mỗi người sẽ có cho mình hành trình riêng, trải nghiệm riêng trên con đường chinh phục cuộc sống. Dù đi qua chặng đường nào, khó khăn hay may mắn, thất bại hay thành công, mình vẫn luôn hi vọng bản thân và các bạn sẽ luôn có trong mình sự an nhiên, toả sáng theo cách riêng. Là một đoàn viên, thanh niên, trong thời đại mới mình nhận thức được tầm quan trọng trong việc hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức trở thành công dân có ích cho đất nước. Bên cạnh đó, xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống về cả vật chất và tinh thần… Mình luôn ấp ủ và đang trong quá trình cố gắng tích luỹ, hỗ trợ và giúp đỡ mọi người có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Mình mong muốn được lan tỏa được những điều tích cực và phấn đấu để góp phần tạo nên một đất nước Việt Nam luôn ấm no, hạnh phúc”.