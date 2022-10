Photobooth Welcome to AJC 2022: Địa điểm check-in 'hot' nhất trường Báo

SVVN - Sự kiện check-in Photobooth đã chính thức diễn ra trước Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là hoạt động ý nghĩa, nằm trong chuỗi sự kiện chào tân sinh viên của chương trình Welcome to AJC 2022 - EUPHORIA.

Welcome to AJC là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm chào mừng sinh viên khóa mới. Năm nay, chủ đề EUPHORIA ngọt ngào, chương trình đem đến nhiều sự kiện đồng hành thú vị, thành công gây ấn tượng tới các tân sinh viên. Tiếp nối thành công của Minigame: Sweet Factory, Ban tổ chức (BTC) muốn gửi gắm đến khóa 42 những món quà tinh thần ý nghĩa, thông qua hoạt động check-in Photobooth. Sự kiện được tổ chức nhằm lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của tân sinh viên, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhờ đôi bàn tay khéo léo cùng sự tỉ mỉ của đội Tổ chức Sự kiện Welcome to AJC 2022, sản phẩm Photobooth độc đáo đã được hoàn thiện. Xuất hiện ở vị trí trung tâm trước Hội trường C, hoạt động check-in Photobooth nhanh chóng thu hút sự chú ý của sinh viên toàn trường. Lấy cảm hứng từ chủ đề EUPHORIA, Photobooth mang đến không gian ngọt ngào cùng những đạo cụ bắt mắt như: kẹo mút, bánh donut, cây kem, cupcake... Ngoài ra, địa điểm check-in còn gây ấn tượng bởi mô hình máy bán kẹo gumball "khổng lồ". Chiếc máy ấy trở thành "tấm vé thông hành", đưa K42 quay trở về thế giới tuổi thơ ngọt ngào. Kể về những khó khăn trong quá trình thực hiện Photobooth, bạn Nguyễn Khánh Linh thuộc đội Tổ chức Sự kiện bày tỏ: "Đối với mình, khó khăn nhất đó là việc đưa ý tưởng từ bản design ra thực tế. Trên bản vẽ, các chi tiết được phác họa chuẩn theo tỉ lệ và tông màu. Tuy nhiên, thực tế không được như vậy, chúng mình phải làm đi làm lại. Yếu tố thời tiết cũng là điều cản trở lớn trong việc dựng Photobooth. Vì gió quá to khiến Photobooth bị đổ, dẫn đến việc phải sửa lại khá nhiều lần" . Không chỉ là hoạt động check-in đơn thuần, BTC còn muốn dành tặng đến K42 một điều bất ngờ tại Photobooth. Đó chính là cơ hội nhận được tấm vé vào cửa ưu tiên của Đại nhạc hội Welcome to AJC 2022: EUPHORIA, với số lượng có hạn. Để nhận được vé mời, K42 chỉ cần Check-in tại Photobooth, sau đó đăng tải story hoặc hình ảnh trên trang cá nhân Facebook hoặc Instagram, kèm theo đó là tag fanpage chính thức của chương trình vào bài viết. Là một trong những tân sinh viên tham gia Check-in Photobooth, bạn Thiên Ngân, lớp Báo Truyền hình K42 hào hứng chia sẻ: "Ngay từ khi đứng phía xa, em đã thấy Photobooth Welcome to AJC 2022 nổi bật, với tông màu hồng vô cùng ngọt ngào. Em rất thích ý tưởng lần này của BTC. Bên cạnh đó, Photobooth còn có nhiều đạo cụ bắt mắt, mang lại cho em nhiều ấn tượng đặc biệt." Hòa cùng không khí sôi nổi tại Photobooth, bạn Thanh Trà, lớp Báo Truyền hình K42 bày tỏ: "Thông qua Check-in Photobooth lần này, em thấy được tình cảm và tâm huyết của BTC dành cho K42. Ngoài cảm thấy háo hức khi được chụp những tấm ảnh đẹp tại Photobooth, em còn mong chờ đêm đại nhạc hội sắp tới cùng dàn khách mời "khủng" của chương trình". Nhờ sự đầu tư hoành tráng về phần hình ảnh và đạo cụ, Photobooth của Welcome to AJC 2022 trở thành một địa điểm check-in "hot" nhất tại trường Báo. Đây là nơi lý tưởng để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của tân sinh viên, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chuỗi sự kiện chào mừng tân sinh viên Welcome To AJC 2022 đang dần đi đến chặng cuối, đỉnh cao là đêm đại nhạc hội mang tên EUPHORIA tổ chức vào 21/10. Với dàn khách mời "khủng" và những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, sự kiện hứa hẹn sẽ tạo nên ấn tượng khó phai với khóa 42 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.