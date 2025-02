Phủ Tây Hồ đầu năm: Giới trẻ tìm lộc hay tìm trend?

SVVN - “Xin vía” – câu cửa miệng của giới trẻ mỗi khi cầu mong may mắn trở thành tâm điểm trong những ngày đầu năm. Giữa không gian linh thiêng của Phủ Tây Hồ, dòng người tấp nập không chỉ đến để thắp hương, cầu lộc mà còn để bắt kịp một xu hướng mới. Liệu đi lễ chùa đầu năm có còn mang ý nghĩa tâm linh hay đang dần trở thành một trào lưu theo xu hướng?

Trong tiết trời se lạnh đầu xuân, Phủ Tây Hồ vẫn đông các bạn trẻ xếp hàng dài để dâng hương. Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng khung cảnh ấy lại cho thấy một điều: Sức hút của Phủ Tây Hồ và niềm tin vào sự linh thiêng của nơi này vẫn rất mạnh mẽ trong lòng giới trẻ.

Vũ Trà Duyên, sinh viên ngành Luật Kinh tế tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ: “Mình thường có thói quen đi lễ chùa vào dịp đầu năm, chủ yếu đi một mình vì bố mẹ không có thời gian. Đối với mình, đi chùa đầu năm không chỉ là một nét văn hóa mà còn là cách để tìm kiếm sự bình an, may mắn trong năm mới.”

Khi được hỏi về mục đích đi lễ, Duyên cho rằng phần lớn mọi người đều mang theo tâm niệm cầu mong điều tốt lành: “Dù có chụp ảnh hay không thì trước khi rời đi, ai cũng đã thành tâm dâng lễ, vọng cầu. Mình nghĩ rằng ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm đến văn hóa tâm linh, tiếp cận và gìn giữ tín ngưỡng truyền thống một cách tích cực, chứ không đơn thuần là chạy theo trào lưu.”

Dù là sinh viên, nhiều bạn trẻ vẫn giữ thói quen đi chùa vào dịp đầu năm để cầu may mắn và bình an. Tuy nhiên, việc đi chùa giờ đây không chỉ đơn thuần là hành động mang tính tâm linh mà còn là cơ hội để chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt. Các ngôi chùa, như Phủ Tây Hồ, không chỉ là nơi để cầu an mà còn trở thành điểm đến lý tưởng cho giới trẻ chụp ảnh và chia sẻ những khoảnh khắc trên mạng xã hội.

Điều này phản ánh sự thay đổi trong cách thức thực hành tín ngưỡng. Nhiều bạn trẻ không chỉ đến chùa để cầu an mà còn muốn ghi lại những trải nghiệm “đậm chất tâm linh” để chia sẻ với bạn bè.

Bùi Xuân Nam, sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, bày tỏ quan điểm: “Mình cảm giác nhiều người đến chùa chỉ để chụp ảnh hơn là thực sự đi lễ. Họ đến, tạo dáng, đăng ảnh rồi về mà chưa chắc đã thực sự thành tâm cầu nguyện.”

Sự chuyển hóa giữa tín ngưỡng và trào lưu không chỉ đơn giản là vấn đề thể hiện bản thân qua hình ảnh mà còn liên quan đến xu hướng tìm kiếm sự kết nối cộng đồng. Việc đi chùa không chỉ là một cá nhân hành động mà là một sự hòa nhập vào một cộng đồng lớn hơn, nơi những người trẻ tìm thấy sự đồng điệu về lối sống và giá trị văn hóa.

Mặt khác, xu hướng này có thể khiến tín ngưỡng trở thành một phần của “trải nghiệm” thay vì là sự thể hiện tôn kính thực sự. Khi đi chùa trở thành hoạt động kết hợp giữa việc cầu nguyện và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, nó có thể làm cho một số người chú trọng nhiều hơn vào không gian và cảm xúc cá nhân, thay vì chỉ tập trung vào ý nghĩa tâm linh sâu sắc của các nghi lễ.

Đối với Thanh Việt, sinh viên trường Đại học Công nghệ Đông Á: “Mỗi khi đi chùa, mình thường chủ yếu tìm hiểu về nghi lễ và cách thức hành lễ sao cho đúng.”

Việt cho rằng khó có thể phân định rạch ròi việc sinh viên đi chùa là vì tín ngưỡng hay trào lưu. Theo Việt, nhiều bạn vừa mong cầu sức khỏe, bình an, vừa xem đây là dịp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ thông qua việc chụp ảnh check-in.

Dù có những ảnh hưởng tới giá trị đích thực của tín ngưỡng, không thể phủ nhận rằng việc giới trẻ tìm đến các ngôi chùa đầu năm cũng mang lại những lợi ích nhất định. Nó giúp giới trẻ kết nối lại với văn hóa truyền thống, tìm kiếm những giá trị yên bình và làm dịu đi những căng thẳng trong cuộc sống hiện đại.

Giới trẻ hoàn toàn có thể giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa đi lễ đầu năm mà vẫn không đánh mất đi ý nghĩa tâm linh. Điều quan trọng là mỗi người cần ý thức được hành động của mình và trân trọng những giá trị truyền thống.