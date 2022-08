'Phù thủy hình ảnh Việt' Denis Đặng bất ngờ 'quay xe' sang diễn xuất khiến netizen 'xôn xao'

SVVN - Không còn drama như bao sản phẩm trước, Denis Đặng khiến Vnet bất ngờ với hình ảnh đậm chất thanh xuân, màu sắc hoàn toàn khác lạ.

Denis Đặng (tên thật là Đinh Đức Hiếu) là giám đốc sáng tạo 'mát tay' đã mang màu sắc mới lạ, đầy tính drama vào các MV đình đám của nhiều sao Việt như: Ghen, Màu nước mắt, Mời anh vào tim em, Chị ngã em nâng... Chàng trai sinh năm 1993 này được nhiều khán giả ví von là “phù thuỷ hình ảnh”, luôn tạo được nhiều chú ý mỗi khi ra mắt dự án.

Gây tò mò về loạt hình ảnh 'nhá hàng' về series thanh xuân The last goodbye, Denis khiến mọi người “té ngửa” khi không hề có drama, đấu đá như bao sản phẩm trước. Anh mang đến The last goodbye tất cả những gì trong trẻo nhất, như một cách để mỗi người xem có thể soi chiếu lại chính quãng thanh xuân của mình.

Chỉ sau ít ngày lên sóng, các tập phim của dự án này nhanh chóng thu hút trên 3 triệu lượt xem cho mỗi tập, chứng tỏ sức hút và sự quan tâm rất lớn của khán giả cho sản phẩm nghệ thuật này.

Nội dung bộ phim cũng sẽ xoay quanh bốn chàng trai cô gái 16 - 17 tuổi cho đến khi họ trưởng thành, tất cả bắt nguồn từ một câu lạc bộ phát thanh dưới mái trường THPT, là nơi những tình yêu đầu đời nảy nở, nơi những nuối tiếc của thời thanh xuân đã khắc ghi và cũng là những niềm hạnh phúc của bốn nhân vật khác nhau trên con đường trưởng thành cùng nhau.

Đồng hành cùng với Denis Đặng trong dự án này không thể không nhắc đến Rain Dinh là “cha đẻ” của loạt trend triệu view trên TikTok thời gian qua. Đồng thời, anh cũng chính là người đứng sau trào lưu “nhìn sang trái” cực kỳ nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội.

Giữ vai trò đạo diễn, giám đốc sáng tạo kiêm diễn viên của The last goodbye, Denis Đặng cũng muốn mang đến cho người xem những thước phim ngắn với định dạng khung dọc nhưng được đầu tư với chất lượng tiệm cận điện ảnh, chạm được đến cảm xúc của người xem.

Giám đốc sáng tạo nổi tiếng của V-pop ngày càng thể hiện sự thăng tiến trên con đường diễn xuất với các vai diễn ấn tượng trong phim ngắn Nước chảy hoa trôi, phim ngắn Con cưng và mới nhất là The last goodbye. Denis Đặng mong muốn mọi người ghi nhận sự nghiêm túc và tâm huyết của anh với việc diễn xuất.