'Phù thủy linh hồn' Hayao Miyazaki không cần quảng cáo cho tác phẩm cuối cùng0

SVVN - Trong thời buổi thành bại của một bộ phim phụ thuộc phần lớn vào chiến dịch quảng cáo, nhà làm phim huyền thoại Hayao Miyazaki đã có một nước đi khiến giới điện ảnh ngỡ ngàng, đó là... không làm gì cả.

Tác phẩm mới nhất cũng là cuối cùng của Hayao Miyazaki, mang tên How Do You Live? (Cách chúng ta sống), sẽ ra rạp mà không cần tung poster, teaser, trailer. Phim dự kiến ra rạp tại sân nhà Nhật Bản vào ngày 14/7.

Nội dung tổng quan của bộ phim đến nay cũng là một dấu hỏi, nhà làm phim người Nhật Bản cũng từ chối đem phim đi công chiếu tại Liên hoan phim Cannes vừa diễn ra vào tháng Năm vừa rồi. Quyết định đóng cửa với truyền thông của Miyazaki nhằm đưa tác phẩm cuối cùng của mình đến với khán giả qua con đường thuần khiết nhất: chỉ cần đến rạp xem phim với một cái đầu trong veo, không bị dán nhãn bởi bất cứ thứ gì.

Thông tin này đã được xác nhận bởi ông Toshio Suzuki, Giám đốc xưởng phim Ghibli. Trong cuộc trò chuyện với báo giới, ông cho rằng điện ảnh hiện nay quá lạm dụng các chiêu trò quảng cáo: "Có phim tung ra đến ba trailer trước khi ra mắt, tiết lộ gần như toàn bộ nội dung, như thế thì làm sao khán giả cảm thấy tò mò được nữa?". Ông nói thêm: "Việc dự đoán nội dung phim là điều không cần thiết, khán giả chỉ cần ra rạp và thưởng thức bộ phim một cách chân thành".

Theo tiết lộ của Hayao Miyazaki, How Do You Live? được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Genzaburo Yoshino, ra mắt năm 1937, kể về cậu bé 15 tuổi có tên là Junichi Honda và hành trình trưởng thành của cậu về mặt tâm linh và những biến động trong thế giới quan khi phải trải qua tuổi thơ nghèo khó.

Cần phải làm rõ, How Do You Live? của Miyazaki chỉ lấy cảm hứng chứ không phải là bản chuyển thể trực tiếp cuốn tiểu thuyết của Genzaburo Yoshino.

Sau khi phát hành tác phẩm The Wind Rises (Gió nổi) vào năm 2013, Hayao Miyazaki đã tổ chức một cuộc họp báo ở Venice để tuyên bố nghỉ hưu. Tuy nhiên sau đó ông lại thay đổi quyết định để bắt tay vào dự án mới. Trong một phim tài liệu về Hayao Miyazaki, vị đạo diễn cũng từng chia sẻ ông cảm thấy mất đi mục đích sống nếu không làm phim.

Dự án How Do You Live? được khởi động từ năm 2016, vẫn giữ phong cách vẽ tay truyền thống, Hayao Miyazaki cùng đội ngũ sản xuất chỉ có thể làm ra một phút phim trong vòng một tháng. Ban đầu, phim dự kiến ra mắt cùng lúc với Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 nhưng rốt cuộc vẫn không kịp tiến độ phải mất thêm 3 năm nữa mới chính thức hoàn thành.

Hayao Miyazaki là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất của điện ảnh thế giới. Báo chí phương Tây đặt cho ông biệt danh "Walt Disney của châu Á" bởi ông đã đặt nền móng cho thành công của xưởng phim hoạt hình Ghibli. Năm 2003, ông trở thành nhà làm phim châu Á đầu tiên thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc tại lễ trao giải Oscar với tác phẩm Spirited Away (Lạc vào vùng đất linh hồn).

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 5 thập kỉ của mình, Hayao Miyazaki cho ra mắt hàng loạt tác phẩm kinh điển, có ảnh hưởng lớn đến tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Phim của ông nổi tiếng với lối vẽ tay truyền thống, đem đến những thế giới giả tưởng màu nhiệm, truyền tải những thông điệp sâu sắc về tuổi thơ, tình yêu, môi trường, phản chiến tranh.

Các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có thể kể đến: Spirited Away (Lạc vào vùng đất linh hồn), My Neighbor Totoro (Hàng xóm của tôi là Totoro), Howl's Moving Castle (Lâu đài di động của pháp sư Howl), Grave Of Fireflies (Mộ đom đóm), Princess Mononoke (Công chúa Mononoke)...