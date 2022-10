Quán quân Tell Me By Your Voice 2022: “Đừng để định kiến định nghĩa bạn là ai”

SVVN - Với thần thái tự tin và khả năng biên tập sắc sảo qua từng lời dẫn, Vũ Hoàng Nam đã thật sự tỏa sáng để xướng tên mình tại ngôi vị cao nhất của Tell Me By Your Voice 2022 - cuộc thi phát thanh đầu tiên tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Chung kết Tell Me By Your Voice được tổ chức vào ngày 24/9/2022 đã gọi tên Vũ Hoàng Nam (21 tuổi) cho giải thưởng cao nhất. Đây là sân chơi mới, chuyên nghiệp và đầy cảm xúc dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên đam mê nghề cầm mic và được tổ chức bởi HMC - Câu lạc bộ MC trường Đại học Luật Hà Nội.

Trước vòng chung kết Tell Me By Your Voice 2022, Hoàng Nam là gương mặt MC triển vọng của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, nắm giữ nhiều thành tích nổi bật trong học tập và ngoại khoá.

Trải qua những định kiến trong quá khứ

Hoàng Nam từng là Bí thư lớp chuyên tiếng Pháp, Trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng. Thời học trò sôi nổi, cậu thích kết bạn, tham gia các hoạt động đoàn thể, thích được trò chuyện, kết nối với mọi người. Cậu cũng mong muốn được làm quen với nhiều anh, chị khoá trên xuất sắc, các thầy cô giỏi trong trường để có cơ hội được chia sẻ, học hỏi thêm.

Nhưng không may, hình ảnh năng nổ ấy lại khiến nhiều người hiểu lầm, cho rằng cậu chỉ là kẻ “dẻo mồm”. Cậu bị gán cho những tính từ không hay như “lẻo mép”, “thảo mai”, “giả tạo” hay “sân si”. Định kiến đó theo cậu suốt những năm tháng phổ thông, mang về một lượng "anti-fan" không nhỏ và khiến cậu học trò luôn hoài nghi về bản thân.

Thế rồi cậu bén duyên với công việc phát thanh viên nhờ sự định hướng và động viên từ cô giáo dạy Văn, sử dụng chính năng khiếu giao tiếp mà mọi người thường trêu chọc để phát triển thành một tài năng giúp cậu khẳng định chính mình. Cậu bắt đầu tham gia vào Ban Phát thanh Học đường của trường Chuyên Trần Phú, làm quen với công việc biên tập bản tin và nói trước micro.

Đến năm nhất đại học, Hoàng Nam quyết định thử thách bản thân với công việc MC. Có thể nói đến lúc này, cậu mới có đủ tự tin và bản lĩnh để thoát khỏi những định kiến đồng trang lứa thời phổ thông để bứt phá bản thân và phát triển công việc cầm mic một cách nghiêm túc.

“Suốt nhiều năm qua, mình đã cố gắng rất nhiều để khẳng định bản thân. Được tuyển thẳng vào ba trường đại học lớn, được kết nạp Đảng khi vừa tròn 20 tuổi, tự trang trải học phí bằng chính tiền học bổng, hay đạt giải Nghiên cứu khoa học như mong đợi. Khi nhìn lại những kết quả này, mình thầm biết ơn vì những năm tháng đó mình đã không để những định kiến ấy định nghĩa mình là ai, vì ồ hoá ra mình còn làm được nhiều hơn thế nữa” - cậu chia sẻ.

Trở thành MC triển vọng, sinh viên Pháp ngữ đa tài

Chiến thắng tại Tell Me By Your Voice chính là cái kết đẹp cho thời sinh viên rực rỡ của Hoàng Nam. Bởi dù sinh năm 2001, nhưng do cân đối tốt thời gian, có phương pháp học tập khoa học, cậu đã hoàn thành chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Pháp chỉ trong ba năm với tấm bằng Xuất sắc.

Các thầy cô và bạn bè tại khoa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) thường nhớ tới Hoàng Nam trong vai trò Chủ nhiệm và Đồng sáng lập CLB Du lịch Pháp ngữ La Route des Découvertes cùng loạt giải thưởng tại các cuộc thi sử dụng tiếng Pháp về du lịch, nghệ thuật và bảo vệ môi trường. Thêm vào đó, cậu còn kịp trang bị cho mình chứng chỉ tiếng Trung HSK3 trước khi tốt nghiệp.

Hoàng Nam cũng từng gặt hái nhiều thành công trong các cuộc thi MC khác như: Giải Quý quân Vietnam International MC Contest 2021, Top 20 Tìm kiếm MC tài năng MC Spotlight 2022. Cậu là Cộng tác viên Phát thanh viên tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, MC/Biên tập viên tại Đài Truyền hình Invest TV, Báo Giáo dục và Thời Đại. Hiện tại, cậu đang thử sức mình với vai trò là MC song ngữ Việt - Anh, Việt - Pháp.

Phát biểu cảm xúc sau đêm chung kết Tell Me By Your Voice 2022, Hoàng Nam cho biết: “Thực sự mình rất hạnh phúc, tự hào và cảm thấy may mắn khi được xướng danh ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Bởi mình đi thi với tâm thế trải nghiệm, giao lưu và học hỏi, không đề cao quá nhiều tới danh vị, nên thực sự rất bất ngờ và xúc động khi Ban giám khảo đánh giá cao mình như vậy. Thực sự mình rất biết ơn.”

Cầm, kỳ, thi, họa có lẽ hội tụ đủ ở chàng trai trẻ này khi bên cạnh việc học, Hoàng Nam vẫn dành thời gian cùng một nhóm bạn trẻ thành lập dự án Hộ chiếu tương lai. Đây là tổ chức xã hội hỗ trợ hướng nghiệp dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Dự án được thành lập từ tháng 8/2021, tập trung phát triển các hoạt động với sứ mệnh giúp đỡ các học sinh THPT trang bị những kỹ năng phát triển bản thân trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Trong hơn một năm qua, Hoàng Nam cùng Ban điều hành dự án đã tiếp cận và giúp đỡ được hơn 800 bạn học sinh, sinh viên; tổ chức hơn 15 webinar học tập - hướng nghiệp và một workshop trực tiếp tại thành phố Cảng.

Một lần nữa xin chúc mừng MC Hoàng Nam với thành tích Quán quân Tell Me By Your Voice 2022. Hành trình vươn lên để phát triển bản thân của cậu chắc chắn là một câu chuyện truyền cảm hứng cho tất cả những bạn trẻ còn đang phải chịu nhiều định kiến từ mọi người xung quanh. Hãy dũng cảm, mạnh mẽ để đương đầu với thách thức và thật toả sáng nhé!

Ảnh: NVCC