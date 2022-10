Ra mắt single tiếng Anh nhận cả loạt lời khen nhưng ITZY lại bị tố 'đạo nhái' Taylor Swift

SVVN - Trở lại với single tiếng Anh "Boys Like You" nhận được rất nhiều lời khen vì cuối cùng đã lấy lại phong độ, nhưng niềm vui của ITZY chẳng dài lâu khi "Boys Like You" bị tố 'đạo nhái' siêu hit "Love Story" của Taylor Swift.

Quyết định đẩy mạnh kế hoạch "Mỹ tiến", ITZY phát hành single tiếng Anh mở đường Boys Like You và nhận lại được nhiều phản ứng tích cực từ công chúng. Nhưng người ta nhanh chóng phát hiện ra giai điệu Boys Like You vô cùng quen thuộc, và cụ thể ở đây là rất giống với "siêu hit" làm nên tên tuổi của Taylor Swift - Love Story.

Không chỉ cư dân mạng quốc tế mà ngay cả tại Hàn Quốc, người ta cũng nhận thấy sự quen thuộc khi thưởng thức Boys Like You. Trên nền tảng mạng xã hội Twitter, rất nhiều tài khoản của fan hâm mộ Taylor Swift đã lên tiếng, thậm chí làm video so sánh 2 ca khúc. Nhiều diễn đàn tại Hàn Quốc cũng liên tục xuất hiện những bài đăng về vấn đề đạo nhái này của ITZY.

Một số bình luận của cư dân mạng: "Ngay khi nghe bài hát, tôi đã liên tưởng đến ngay đến Love Story..."; "Chắc là lấy ý tưởng một tình yêu giống trong Love Story nên bị ảnh hưởng quá đà"; "Ôi giống kinh khủng luôn"; "Nghe bài hát của ITZY và nhảy số đến Love Story ngay lập tức"; "Theo tôi thì giai điệu có khác một chút mà, nhưng hơi hướng và âm hưởng thì giống không bàn cãi"; "Tôi thậm chí đã nhẩm 'Romeo~' (lời bài hát Love Story) khi nghe Boys Like You...

Một vài MIDZY (cộng đồng fan hâm mộ của ITZY) lên tiếng giải thích cho rằng rất có thể những tác giả của Boys Like You đã dùng sample (một đoạn nhạc mẫu có sẵn) của Love Story. Vì hai ca khúc này truyền tải tinh thần và câu chuyện tình yêu tương đối giống nhau. Thêm nữa, những nghệ sĩ của JYP Entertainment hiện đang đăng ký cùng công ty phân phối nhạc tại Mỹ với Taylor Swift, vậy nên câu chuyện dùng sample là hoàn toàn hợp lý và có thể xảy ra.

Tuy nhiên, các Swifties (tên fan hâm mộ của Taylor Swift) không chấp nhận lối giải thích này vì cho rằng có quá nhiều điểm chưa thoả đáng. Theo lời giải thích, việc ký hợp đồng cùng các hãng đĩa, quyền hạn của những hãng này chỉ dừng lại ở việc có quyết định cho ra mắt sản phẩm hay không, hoàn toàn tách biệt với khâu sản xuất bài hát. Thêm nữa, Taylor Swift đã rời công ty hiện tại phụ trách ITZY - là Big Machine Records, được 5 năm.

Swifties cho rằng, việc có sự tương đồng rất lớn ở giai điệu là không thể bàn cãi. Nếu không dùng sample thì những nhà sản xuất Boys Like You đã 'bắt chước' hay 'đạo nhái'. Và nếu dùng sample của Taylor nhưng không ghi credit cho nữ ca sĩ thì vẫn có thể quy về việc đạo nhái.

Hiện những tranh cãi xung quanh việc Boys Like You có thật sự đạo nhái Love Story hay không vẫn chưa thể lắng xuống, cả fan của ITZY và Taylor Swift đều mong có được một công bố hay giải thích chính thức từ phía JYP và những tác giả của Boys Like You.