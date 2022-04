Rapper Ricky Star cùng Only C chuyển nghề bán cơm tấm từ lúc nào mà không ai hay?

SVVN - “Ông hoàng nhạc phim” Only C và rapper trẻ Ricky Star đang gây 'sốt' trong hình ảnh mới cập nhật này.

Lấy bối cảnh tại tiệm cơm tấm Bụi Tre – nơi mà ông Thái (Hứa Vĩ Văn) cùng nhóm thanh niên bất hảo vừa…bán cơm vừa theo dõi tội phạm, MV Búng cái có liền có sự xuất hiện của 2 vị khách quen vẫn thường lui tới ủng hộ tiệm cơm,quen thân tới nỗi vì quá đông khách mà Only C ra đứng… nướng sườn phụ nhân viên quán luôn!

Nội dung của Búng cái có liền được lấy cảm hứng từ câu chuyện bỗng dưng phát đạt của tiệm cơm bình phong, dù chỉ hoạt động với phương châm “Bắt tội phạm là chính, kinh doanh là phụ” song cơm tấm Bụi Tre phút chốc nổi tiếng nhờ món ăn 'độc nhất vô nhị' được tạo ra… cho có thứ để bán!

Việc này khiến cho ông Thái cùng đám thanh niên lông bông trước giờ chỉ quen với những chiêu trò trộm cắp, cờ bạc nay bỗng dưng đổi đời: “Lúc trên tay ta có tiền, niềm tự tin ra nó vô biên. Liếc xung quanh anh em ta đông như quân Nguyên mới búng một cái là có liền!” - thật đúng với cảm xúc của các thành viên quán cơm tấm Bụi Tre những lúc ngồi… đếm tiền sau một ngày dài bán quán.

Mặc dù đã quen biết từ lâu, Búng cái có liền làdự án đầu tiên Ricky Star và Only C kết hợp cùng nhau. Ricky Star chia sẻ: “Mình và anh Only C đã trò chuyện hàng giờ đồng hồ, và khi thu âm chỉ tốn 30 phút là hoàn thành, không cần xử lý gì hết nên sản phẩm vô cùng thoải mái và tự nhiên”.

Búng cái có liền mang tới giai điệu sôi động và vui nhộn đúng như tinh thần của phim Nghề siêu dễ, với phần nhạc bắt tai và dễ nhớ cộng thêm những đoạn raprất “chất”, hy vọng sẽ mang tới cho khán giả sự thoải mái và giải trí tối đa sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng.