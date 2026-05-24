Sau gần một thập kỷ làm nghề, Kiều Minh Tuấn lập kỷ lục khi lần đầu thử sức với thể loại kinh dị

SVO - Sau 39 ngày công chiếu, 'Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng' đã chính thức cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng, ghi dấu kỷ lục mới đối với dòng phim kinh dị Việt Nam. Đây cũng là phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn.

Đồng thời, đây cũng là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 200 tỷ đồng, cùng 2,5 triệu khán giả ra rạp. Với thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong năm 2026, chỉ xếp sau Trấn Thành với Thỏ ơi.

Bên cạnh đó, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng chính thức vượt qua Em Chưa 18 để góp mặt trong top 15 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thành tích này đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn khi Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mà nam diễn viên từng tham gia.

Sau gần một thập kỷ sự nghiệp, Kiều Minh Tuấn đã phá vỡ cột mốc doanh thu của chính mình ngay trong lần đầu thử sức với thể loại kinh dị. Điều này cho thấy hướng đi đúng đắn của nam diễn viên trong hành trình làm mới hình tượng, không ngại thử thách bản thân ở nhiều thể loại phim khác nhau.

Một trong những lợi thế lớn của phim đến từ việc được phân loại T16 - dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên so với mức T18 thường thấy ở dòng phim kinh dị. Điều này giúp tác phẩm mở rộng đáng kể tệp người xem, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ vốn ít có cơ hội tiếp cận các bộ phim kinh dị nặng đô ngoài rạp.

Không chỉ ghi điểm nhờ câu chuyện mới lạ, kịch bản nhiều "cú twist” bất ngờ cùng diễn xuất bảo chứng của dàn diễn viên chính như Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, NSƯT Hạnh Thuý, Diệp Bảo Ngọc, Lan Phương...

Phim còn nhận nhiều lời khen bởi phần hình ảnh đậm chất điện ảnh, góc quay đẹp mắt và khai thác trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của vùng Tây Bắc Việt Nam trên màn ảnh rộng. Cộng hưởng cùng sức hút từ "sao nhí" Thái Lan Nina Nutthacha Padovan và chuỗi cinetour trải dài từ Nam ra Bắc, bộ phim liên tục duy trì độ thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, góp phần không nhỏ trong việc gặt hái doanh thu tại phòng vé.