Seolhyun (AOA) chia sẻ hình ảnh mới nhất khiến cư dân mạng 'chới với' vì vẻ đẹp vượt thời gian

SVO - Seolhyun đã đăng tải một số bức ảnh lên các tài khoản mạng xã hội của mình, cho người hâm mộ thấy thoáng qua những diện mạo mới nhất của cô.

Trong những hình ảnh được công bố, Seolhyun thể hiện nhiều vẻ đẹp cuốn hút. Nữ thần tượng cũng khéo léo khoe vẻ đẹp thuần khiết, thanh lịch trong chiếc áo khoác len màu vàng ấm áp, đồng thời toát lên vẻ trẻ trung, đáng yêu khi kết hợp áo hai dây với quần jeans. Trong một diện mạo khác, cô diện trang phục toàn màu đen, tạo nên bầu không khí điềm tĩnh nhưng tinh tế, thu hút sự ngưỡng mộ.

Người hâm mộ đã phản hồi nhiệt tình, để lại những bình luận như: Xinh đẹp quá; Nữ thần Seolhyun; Rạng rỡ tuyệt đối, Nữ thần Seolhyun; Dễ thương và đáng yêu quá...

Trong khi đó, Seolhyun hiện đang bận rộn quay phim cho bộ phim truyền hình Netflix Show Business (tên tạm thời), một dự án được mong chờ, với sự tham gia của nhà biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung và đạo diễn Lee Yoon Jung.