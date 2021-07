SHOW IT NOW 2021 chính thức trở lại với chủ đề GREEN YOUR MIND

Cuộc thi Show It NOW 2021 do Arena Multimedia tổ chức đã chính thức được khởi động cùng chủ đề “GREEN YOUR MIND”. Năm nay, sự xuất hiện của 5 tên tuổi cực hot trong làng sáng tạo Việt Nam: Art Director - Việt Max, Associate Creative Lead - Lý Thành Cơ, Visual Artist - Sith Zâm, Nhiếp ảnh gia Khánh Phan và Đạo diễn - Nhà sản xuất Đoàn Ngọc Minh hứa hẹn sẽ đưa Show It NOW 2021 trở thành sân chơi sôi động và thú vị nhất mùa hè này.

Tại Show It NOW 2021, các thí sinh tham gia sẽ tiếp tục nộp tác phẩm tranh tài ở các hạng mục: Vẽ, Nhiếp ảnh, Thiết kế, Video, chia theo hai bảng thi là bảng Cộng Đồng và bảng học viên (dành cho các bạn học viên và cựu học viên Arena trên toàn quốc). Độ tuổi tham dự cuộc thi năm nay sẽ trải dài từ 15 - 30 tuổi (năm sinh 1991-2006). Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi Show It NOW 2021 lên đến hơn 600 triệu đồng, đính kèm rất nhiều “tấm vé thông hành” gia nhập vào cộng đồng sáng tạo Arena Multimedia. “Green Your Mind” là gì và xuất hiện như thế nào trong đời sống hàng ngày? “Green Your Mind” - Ở hình thái động từ, chúng ta có thể hiểu nôm na “green” theo nghĩa đen là “xanh hóa”, “làm xanh”, “làm sạch” hay “làm mới”. Ở nghĩa bóng, động từ “green” còn được dùng để thể hiện những tầng ý nghĩa sâu xa và rộng hơn, đặc biệt là trong câu “Green Your Mind”, “green” đã vượt lên sự liên quan mật thiết đến thiên nhiên và môi trường. Ở xã hội hiện đại, “Green Your Mind” là tư tưởng và phong cách sống nói lên sự văn minh và những đức tính tốt đẹp ở một con người, thể hiện bằng những hành động vô cùng nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đó là lúc bạn giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác, tắt đèn trước rời khỏi công ty, tiết kiệm nước, v.v…; khi bạn thể hiện sự văn minh nơi công cộng như xếp hàng, nhường chỗ cho người lớn tuổi trên xe bus; là khoảnh khắc bạn đeo khẩu trang khi ra ngoài; hoặc là khi bạn biết đầu tư và chăm chút cho chính mình bằng cách sử dụng thực phẩm Organic, đọc sách để phát triển tri thức, tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe. Khi tham gia Show It NOW 2021, bạn có thể truyền tải thông điệp “Green Your Mind” bằng những bức ảnh, tranh vẽ, hình ảnh graphic hay những đoạn clip sống động. Hãy kết hợp tư duy thẩm mỹ, sự sáng tạo cùng những những góc nhìn đa diện để lan truyền tư tưởng xanh theo cách riêng biệt của mình cùng cuộc thi Show It Now 2021, bạn nhé! Mang theo uy tín cùng những thông điệp tích cực được lan tỏa qua từng năm, Show It NOW 2021 - GREEN YOUR MIND tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Đối tác đồng hành: Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI & Tổ chức Việt Nam sạch và xanh. - Đơn vị tài trợ: Colab Việt Nam, Huy Ôn Việt Nam, Tứ Gia Computer, Time Universal Communications, RIO Book, Grimm DC. - Đơn vị Bảo trợ truyền thông: Báo Sinh Viên Việt Nam, Hoa Học Trò, Barcode Magazine, YAN, YBOX, Advertising Việt Nam, Designs.vn, Việt Designer, Halography. Tham gia vào hội đồng giám khảo của Show It Now 2021, bên cạnh gương mặt thân thuộc là Thầy Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia, cuộc thi năm nay còn có sự góp mặt của những tên tuổi nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn đến ngành truyền thông và giải trí Việt Nam: Art Director - Việt Max, Associate Creative Lead - Lý Thành Cơ, Visual Artist - Sith Zâm, Nhiếp ảnh gia Khánh Phan và Đạo diễn - Nhà sản xuất Đoàn Ngọc Minh. Sở hữu vốn kiến thức phong phú cùng kinh nghiệm “chinh chiến” trong thị trường Multimedia trong và ngoài nước, các cố vấn chuyên môn sẽ cùng với hội đồng chấm điểm chọn ra các nhân tố tiềm năng trong mùa giải năm nay. CÁC HẠNG MỤC TRANH GIẢI: – Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: – Bảng Cộng đồng: Tất cả các bạn trẻ từ 15 đến 30 tuổi, không phân biệt khu vực địa lý. – Bảng Học viên: Tất cả các bạn học viên và cựu học viên Arena trên toàn quốc từ 15 đến 30 tuổi. THỜI GIAN: Show It NOW 2021 bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 15/07/2021 đến 24h ngày 15/08/2021. NỘP BÀI DỰ THI TẠI ĐÂY! CÓ GÌ HẤP DẪN TẠI CUỘC THI SHOW IT NOW 2021? 1. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 600 triệu đồng: 16 suất học bổng Multimedia Design 50%, 40%, 30%, 20% với tổng giá trị 480,000,000 VNĐ

Tiền mặt: 68,000,000 VNĐ

Các phần quà khác: Voucher mua sách, bảng vẽ điện tử, loa nghe nhạc, headphone,... có tổng giá trị lên đến 85,000,000 VNĐ từ các nhà tài trợ Tứ Gia, Huy Ôn Việt Nam, RIO Book, Grimm DC... 2. Giải thưởng riêng cho từng hạng mục (Vẽ - Nhiếp Ảnh - Thiết Kế - Video) GIẢI CHUYÊN MÔN: Đây là những giải sẽ do hội đồng chuyên môn đánh giá và thẩm định. Cụ thể: 2.1 Bảng Cộng đồng: 4 giải Nhất - Nhì - Ba - Khuyến khích ở mỗi hạng mục Vẽ - Nhiếp ảnh - Thiết kế - Video 2.2. Bảng Học viên: (Dành cho tất cả học viên và cựu học viên Arena trên toàn quốc từ 15 - 30 tuổi) 4 giải Nhất - Nhì - Ba - Khuyến khích ở mỗi hạng mục Vẽ - Nhiếp ảnh - Thiết kế - Video

1 giải Grand Slam: dành cho thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, đạt giải Nhất ở tất cả 4 hạng mục Vẽ - Nhiếp ảnh - Thiết kế - Video. B. GIẢI BÌNH CHỌN: 3.000.000 VNĐ cho mỗi hạng mục (Vẽ - Thiết Kế - Nhiếp ảnh - Video), áp dụng cho cả hai bảng thi. NỘP BÀI DỰ THI TẠI ĐÂY! MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: Website: http://show-it-now.art/ Fanpage: https://www.facebook.com/ShowItNOW.Offical Email: showitnow@aprotrain.com Hoặc có thể liên hệ trực tiếp BTC qua số hotline: TP. HCM: 1800 1525 – 1800 6325; Hà Nội: 1800 1542. Trần Anh