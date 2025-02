Showbiz Hàn, Thái tràn ngập tin tức buồn: Kim Sae Ron qua đời đột ngột, cặp đôi Newyear-Both chia tay sau 12 năm

SVVN - Cộng đồng mạng còn chưa hết bất ngờ vì tin tức chia tay của cặp đôi huyền thoại trong cộng đồng LGBTQ+ vào ngày 15/2 sau 12 năm thì lại phải đón nhận tin tức ra đi vĩnh viễn của nữ diễn viên Kim Sae Ron ở tuổi 25.

Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25

Theo thông tin từ phía đồn cảnh sát Seongdong ở Seoul, vào ngày 16/2, Kim Sae Ron được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở Seongsu-dong, Seongdong-gu vào khoảng 4h54 phút chiều cùng ngày. Một người bạn hẹn trước đã phát hiện ra khi đến nhà cô và báo cảnh sát. Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào về hành vi phạm tội, chẳng hạn như dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài, và nguyên nhân vẫn đang được cảnh sát Seoul, Hàn Quốc điều tra, làm rõ.

Tác phẩm cuối cùng của Kim Sae Ron là Hunting Dogs của Netflix, được quay trước vụ tai nạn. Cô dự kiến ​​sẽ trở lại vào tháng Năm năm ngoái với vở kịch Dongchimi, nhưng đã phải rút lui vì lý do sức khỏe.

Cặp đôi Newyear - Both chia tay sau 12 năm

Là một trong những OTP đời đầu, được đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là những ai 'đu' BL (Boys Love) yêu thích bởi câu chuyện tình ngọt ngào như cổ tích kéo dài 12 năm, dám đứng lên phá bỏ định kiến của xã hội để đến với nhau, tin tức chia tay của cặp đôi Both - Newyear khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'. Tình yêu nam - nữ đơn thuần vốn đã tồn tại nhiều vấn đề, nhưng tình yêu đồng giới cần phải rất nhiều sự đồng cảm, can đảm để vượt qua những khó khăn, thử thách, định kiến hơn nhiều để đến được và sống với nhau trọn đời. Đó cũng là điều mà tại sao BL (Boys Love) lại có sức hút đến vậy từ cả trong phim đến ngoài đời.

Both và Newyear quen biết nhau từ thời trung học, nhưng phải đến năm 2012 cả hai mới chính thức công khai hẹn hò. Khi Newyear chỉ mới 17 tuổi, phụ huynh muốn cả hai giữ mối quan hệ trong sáng nhất có thể. Nên đã ra điều kiện với Both, ngoại trừ những ảnh chung khung hình, tương tác với nhau trên mạng xã hội, thì Both và Newyear không công khai ảnh "thân mật" nào suốt thời gian mới yêu nhau. Đến năm 2021, cả hai cùng tham gia đóng trong bộ phim Top Secret Together. Đây là lần đầu tiên Both và Newyear công khai nụ hôn trước công chúng.

Vào ngày 26/6/2024, Both chính thức cầu hôn Newyear đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình 12 năm của họ. Khoảnh khắc đặc biệt này được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút hơn 402.000 lượt yêu thích cùng nhiều lời chúc phúc. Nhưng mà đáng buồn là họ đã không đi đến cái kết mà mọi người mong đợi khi Thái Lan chính thức cho phép cặp đôi đồng giới có thể bắt đầu đăng ký kết hôn hợp pháp từ ngày 22/1/2025.

Tối 15/2, Newyear bất ngờ thông báo chia tay bạn trai 12 năm của mình là Both trên mạng xã hội. Newyear cho biết mối quan hệ tình cảm đã kết thúc từ 2 tháng trước. Bài đăng nhanh chóng bùng nổ khắp cõi mạng, và ngay lập tức dấy lên các cuộc tranh luận, phần lớn là chỉ trích Newyear, cáo buộc anh lừa dối Both chỉ sau 7 tháng nhận lời cầu hôn, và có người mới, trong khi Both nhận về nhiều sự thương cảm từ cư dân mạng: Nếu không bị phát hiện có bồ mới thì chắc NY định ghim bài cầu hôn và giả bộ như chia tay đến bao giờ hả?; Dành 12 năm để nhận ra mình là người duy nhất tôn trọng ‘một thoả thuận quan trọng’; Nếu đã chia tay được hơn 2 tháng thì đừng giả dối trong sinh nhật của Both chứ?; 12 năm chỉ là một con số...

Về phía Both, anh đã xoá bài đăng cầu hôn hồi tháng 6/2024 trên phần ghim Instagram của mình, sau khi Newyear xác nhận chia tay sau 12 năm quen nhau, dù đã chia tay cách đây 2 tháng như là sự chờ đợi đối phương lên tiếng xác nhận trước.