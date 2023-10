Sinh viên trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) giành giải cao nhất cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế

SVVN - Nhóm sinh viên khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) đã đoạt hạng Nhất Thế giới lần thứ hai liên tiếp trong cuộc thi lập trình sinh viên 'IEEExtreme', năm 2023.

Đội HCMUSSmokinTomatoes, gồm các sinh viên: Lê Bảo Hiệp, Nguyễn Vũ Đăng Huy, Hồ Ngọc Vĩnh Phát đã đoạt hạng Nhất Thế giới trong cuộc thi 'IEEExtreme' lần 17 năm 2023.

Đây là lần thứ hai liên tiếp, đội tuyển sinh viên này của trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) vô địch thế giới trong Kỳ thi lập trình quốc tế 'IEEExtreme'.

'IEEEXtreme' là cuộc thi do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Kỳ thi năm nay diễn ra liên tục trong 24 giờ, từ 7h sáng 28/10 đến 7h sáng 29/10, với sự tham gia của hơn 7.000 đội (tổng số hơn 16.000 thí sinh), từ hơn 65 quốc gia chính thức dự thi trên toàn thế giới. Các thành viên đội HCMUSSmokinTomatoes đạt thành tích giải được 25 bài, trong 1.840 phút.

Không chỉ giành thành tích cao tại kỳ thi này, đội HCMUSSmokinTomatoes từng vô địch cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế (ICPC) khu vực châu Á, các năm 2021, 2022. Theo dự kiến, ba sinh viên sẽ đại diện Việt Nam vào vòng Chung kết ICPC Thế giới, tổ chức tại Ai Cập năm nay. Tuy nhiên, ngày 28/10 vừa rồi, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo tạm hoãn do tình hình chiến sự căng thẳng tại Trung Đông.

6 đội dự thi trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) đoạt hạng Nhất, 7, 16, 20, 22 và 79 thế giới: - HCMUSSmokinTomatoes (hạng 1).

- HCMUSPeTalNyKing (hạng 7).

- HCMUSTrinomialDistro (hạng 16).

- HCMUSCatflow (hạng 20).

- HCMUSExploringWorld (hạng 22).

- HCMUSLastDance (hạng 79).