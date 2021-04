Song Hye Kyo lộ rõ vẻ yêu thích vai diễn của Sehun (EXO) bởi giống với Song Joong Ki

SVVN - Mặc dù đóng cặp với Jang Ki Yong, nhưng xem ra Song Hye Kyo lại yêu thích nhân vật nhanh nhạy và dũng cảm, thi thoảng lại hơi ngây thơ vô cùng đáng yêu, đặc biệt chuẩn thiếu gia do Sehun, em út nhà EXO thủ vai.

Đánh dấu 2 năm kể từ lần cuối cùng đóng phim của Sehun với Dokgo Rewind, bộ phim đã giúp “Em út EXO” có được sự công nhận của khán giả về diễn xuất, phá vỡ định kiến: “Được đóng phim chỉ nhờ khuôn mặt”. Tạm gác lại diễn xuất qua một bên để tập trung phát triển về khía cạnh âm nhạc và thời trang, giờ đây Sehun đã chính thức thông báo sẽ trở lại màn ảnh nhỏ. Anh chàng sẽ góp mặt trong bộ phim mới nhất của “Nữ thần” Song Hye Kyo và “Phi công” Jang Ki Yong - Now, We are breaking up.

Theo báo Hàn tiết lộ, Sehun sẽ vào vai một nhà thiết kế trẻ tài năng Hwang chi Hyung, là một thành viên trong nhóm do Han Young Eun (Song Hye Kyo) chỉ đạo. Anh chàng không chỉ là một nhân viên bình thường mà chính là con trai của CEO công ty thiết kế và là em trai của Hwang Chi Sook (Choi Hee Seo), chuẩn “Nhà mặt phố, bố làm to”. Hwang Chi Hyung còn được miêu tả là một nhân vật nhanh nhạy và dũng cảm, thi thoảng lại hơi ngây thơ, vô cùng đáng yêu. Cư dân mạng cảm thán: “Vai diễn này như để dành cho Sehun vậy”, vì nó thể hiện đúng tính cách của Sehun ngoài đời.

Hơn nữa, cư dân mạng đang "kháo nhau" rằng nhân vật Hwang Chi Hyung của Sehun cũng khá giống với tính cách của Song Joong Ki (chồng cũ của Song Hye Kyo), người đang có tin đồn "phim giả tình thật" với Jeon Yeo Bin trong bộ phim truyền hình đang rất ăn khách Vincenzo. Bởi vậy nên việc Song Hye Kyo có vẻ yêu thích nhân vật của Sehun hơn, cho dù đóng cặp với Jang Ki Yong cũng là điều bình thường. Cặp đôi Song- Song từng một thời khiến rất nhiều người ghen tị và là đề tài nóng trên truyền thông cho đến tận bây giờ cho dù họ đã chia tay, đủ để thấy người hâm mộ mong chờ sự quay trờ lại của họ đến thế nào.

Bên cạnh Now,We are breaking up, Sehun cũng đang góp mặt trong siêu phẩm Pirates 2, dự kiến ra rạp trong thời gian sắp tới.

Now, We are breaking up là một cuộc chia tay đầy đủ các “gia vị” mặn, ngọt, cay, đắng với hai nhân vật chính là người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và nhiếp ảnh gia điển trai Jang Ki Yong. Bộ phim còn có sự góp mặt của diễn viên Choi Seo Hee và Yura (Girl’s Day). Phim sẽ bấm máy trong tháng 4 và phát sóng trên đài SBS vào nửa cuối năm nay.