Sony khởi động cuộc thi “Sony Short Drama Contest”: Tìm kiếm cảm xúc trong những khung hình dọc

Trên thế giới, short drama đang dần trở thành một ngôn ngữ kể chuyện quen thuộc trên thiết bị di động. Xu hướng này cũng phát triển nhanh tại Việt Nam khi khán giả ngày càng yêu thích những câu chuyện chỉ kéo dài vài phút, được chia thành nhiều tập với nhịp kể nhanh, phù hợp trải nghiệm xem trên các nền tảng số.

Khi câu chuyện ngắn chạm đến cảm xúc dài lâu

Với short drama, những chất liệu gần gũi như một bữa cơm gia đình, tình bạn nơi giảng đường hay áp lực của người trẻ khi rời quê lập nghiệp đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một câu chuyện. Thời lượng ngắn và khung hình dọc cũng đặt ra yêu cầu mới đối với người sáng tạo trong cách xây dựng nhân vật, dẫn dắt tình huống và giữ cảm xúc của khán giả qua từng tập.

Mang chủ đề “Đổi khung hình, bắt trọn cảm xúc”, Sony Short Drama Contest khuyến khích các đội thi kể một câu chuyện thật của riêng mình, khai thác một hoặc nhiều cung bậc Hỉ – Nộ – Ái – Ố, tương ứng với vui, giận, thương và ghét. Các ý tưởng sẽ được phát triển thành chuỗi phim ngắn theo định dạng dọc 9:16, phù hợp với cách khán giả tiếp nhận nội dung trên các nền tảng số hiện nay.

Từ ý tưởng đầu tiên đến series phim dọc hoàn chỉnh

Sony Short Drama Contest được xây dựng như một hành trình phát triển dự án, thay vì chỉ tiếp nhận những bộ phim đã hoàn thiện. Cuộc thi bắt đầu từ ý tưởng và đồng hành cùng thí sinh trong quá trình biến ý tưởng đó thành một series có cấu trúc, nhân vật và thông điệp rõ ràng.

Ở vòng “Phác thảo ý tưởng”, các đội thi xây dựng hồ sơ dự án dựa trên ít nhất một trong bốn cung bậc cảm xúc. Hồ sơ tập trung vào logline, kịch bản đề cương, chủ đề - thông điệp và cách tạo điểm thu hút ở đầu hoặc cuối mỗi tập.

Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 20 đội xuất sắc nhất bước vào vòng hai. Tại đây, mỗi đội phát triển ý tưởng thành một chuỗi short drama gồm từ ba đến năm tập, mỗi tập dài từ một đến ba phút và được thể hiện theo định dạng dọc 9:16.

Mỗi đội trong Top 20 được Sony hỗ trợ kinh phí sản xuất tối đa 10 triệu đồng để hiện thực hóa ý tưởng. Bên cạnh các tập phim hoàn chỉnh, các đội còn thực hiện trailer, poster hoặc key visual và tư liệu hậu trường. Tác phẩm sau đó được đăng tải công khai trên nền tảng mạng xã hội đại diện của đội để tham gia bình chọn, đồng thời được trưng bày tại Cine Day 2026 của Sony.

Hành trình này sẽ giúp người tham gia tiếp cận các công đoạn chính của một dự án phim, từ phát triển kịch bản, tổ chức sản xuất đến quay dựng, hậu kỳ và giới thiệu tác phẩm. Việc trải nghiệm, sáng tạo cùng hệ sinh thái Sony Alpha cũng góp phần hỗ trợ các đội đưa câu chuyện từ trang giấy lên màn hình.

Nơi “thế hệ kể chuyện” tìm thấy tiếng nói riêng

Sony Short Drama Contest mở cửa cho công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên, tham gia theo hình thức đội nhóm và không giới hạn số lượng thành viên. Việc chào đón đồng thời cả Content Creator và Filmmaker phản ánh sự thay đổi của môi trường sáng tạo hiện nay, khi ranh giới giữa người làm nội dung trên nền tảng số và nhà làm phim chuyên nghiệp ngày càng được thu hẹp.

Thông qua cuộc thi, Sony kỳ vọng khuyến khích những góc nhìn mới, tạo điều kiện để người trẻ thử nghiệm các hình thức kể chuyện phù hợp với môi trường số, đồng thời hiểu rõ hơn vai trò của từng vị trí trong một ê-kíp sản xuất. Bên cạnh đó, các đội thi còn có cơ hội kết nối với cộng đồng làm phim, các nhà sáng tạo nội dung và những người quan tâm đến nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.

Đặc biệt, Sony Short Drama Contest còn có sự đồng hành của nhiều trường đại học, học viện và đơn vị đào tạo trong lĩnh vực truyền thông, điện ảnh và sáng tạo nội dung, gồm: Khoa Digital Art & Design thuộc Đại học Văn Lang, Khoa Marketing & Truyền thông thuộc Đại học Hoa Sen, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Đại học Hồng Bàng, Đại học FPT Cần Thơ, Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF), Câu lạc bộ Sân khấu Điện ảnh thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH), Trigger Academy, Làm Phim Nhanh và Practical Filmmaking.

Cơ hội tranh tài với tổng giá trị giải thưởng lên đến 370 triệu đồng

Cổng đăng ký và nhận hồ sơ ý tưởng Vòng 1 của Sony Short Drama Contest chính thức được mở từ ngày 24/7 đến ngày 9/9; Vòng 2 phát triển nội dung phim diễn ra từ ngày 30/9 đến ngày 24/10. Trong đó, hoạt động bình chọn đại chúng diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 20/10 và Đêm Gala trao giải dự kiến được tổ chức ngày 24/10.

Mỗi đội được nộp tối đa hai dự án ở vòng ý tưởng, nhưng chỉ có tối đa một dự án được lựa chọn bước tiếp. Bài dự thi phải là tác phẩm gốc do đội thi tự sáng tạo, bảo đảm các quyền liên quan đến kịch bản, hình ảnh, âm nhạc, diễn viên và sở hữu trí tuệ. Cuộc thi không cho phép sử dụng AI để tạo ra ý tưởng gốc hoặc hình ảnh cho sản phẩm dự thi cuối cùng.

Giải Nhất của cuộc thi có tổng giá trị hơn 184 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng tiền mặt; Giải Nhì có tổng giá trị hơn 70 triệu đồng và Giải Ba có tổng giá trị hơn 45 triệu đồng. Ngoài ba giải thưởng chính, Sony còn trao Giải Khán giả yêu thích cùng bảy hạng mục chuyên môn.

Tham khảo thể lệ chi tiết và đăng ký tham gia cuộc thi Sony Short Drama Contest tại đây