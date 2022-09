'Squid Game' thắng lớn tại Emmy 2022, nhưng chiếm spotlight là điệu nhảy của boss 'Trò chơi con mực'

SVVN - "Ông nội" của "Trò chơi con mực" làm bùng nổ cả bữa tiệc sau "Lễ trao giải Emmy 2022", với điệu nhảy sôi động của mình.

Sau Lễ trao giải Emmy 2022, một bữa tiệc do HBO, Apple TV + và Netflix tổ chức đã được diễn ra. Và một đoạn video được đăng tải bởi Mina Harris, một luật sư và nhà sản xuất người Mỹ ghi lại cảnh Oh Young Soo đang nhảy theo điệu nhạc bài hát Leave the Door Open của Silksonic do Bruno Mars và Anderson Pak thể hiện khiến cộng đồng mạng 'bùng nổ'.

Trong đoạn video, Oh Young Soo đắm đuối, lắc lư cơ thể theo nhịp điệu. Những người tham dự bữa tiệc tập trung xung quanh để xem điệu nhảy và cùng nhau thưởng thức từng động tác của Oh Young-Soo. Và rất nhiều người còn bị 'bắt quả tang' lấy điện thoại ra chụp ảnh hoặc quay lại.

Đoạn video thu về hơn 400.000 lượt xem ngay khi vừa được đăng lên, với tốc độ chia sẻ chóng mặt và thu hút sự chú ý lớn, rầm rộ từ cư dân mạng: "Nam diễn viên Oh Young-Soo đã 'xé toạc' sân khấu bữa tiệc sau lễ trao giải Emmy"; "Oh Young Soo thật dẻo dai"; "Oh Young Soo thật phá cách"; và "Động tác của ông nội chẳng khác gì những người trẻ tuổi"...

Squid Game đã làm nên lịch sử với tổng cộng 14 đề cử giải Emmy, và “hốt trọn” cả 6 giải. Lee Jung Jae được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất, Đạo diễn chính kịch xuất sắc nhất cũng về tay đạo diễn Hwang Dong Hyuk, Giải khách mời nữ được dành cho Lee Yoo Mi, và Squid Game ghi danh ở 3 hạng mục Hiệu ứng hình ảnh, Trình diễn đóng thế và Thiết kế sản xuất. Squid Game cũng được đề cử cho một số hạng mục khác bao gồm: Phim chính kịch xuất sắc, Hwang Dong Hyuk cho Biên kịch xuất sắc cho phim truyền hình dài tập, Jung Ho Yeon cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình dài tập, Park Hae Soo và Oh Young Soo cho Nam diễn viên phụ xuất sắc trong một bộ phim truyền hình dài tập.