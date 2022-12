Sự trở lại của LOONA và New Jeans: 'Hai cái nhìn ở một nhiệt độ khác nhau của công chúng'

SVVN - Giới âm nhạc đang xôn xao trước tin comeback của hai nhóm nhạc nữ LOONA và New Jeans. Mặc dù thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng không hiểu sao cái nhìn của công chúng lại ở một 'nhiệt độ' khác.

Sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu cả hai nhóm có được tham gia quảng bá trên bảng xếp hạng nhóm nhạc nữ vào đầu năm sau hay không? Bởi đây là sự trở lại với một đội không mong đợi gì hơn và đội còn lại bày tỏ sự lo lắng xen lẫn buồn bã.

Chắc hẳn, câu chuyện giữa Chuu và BlockBerry Creative sẽ là sự kiện rời nhóm ồn ào nhất năm 2022.

Vào 25/11, Chuu chính thức có thông báo "bị đuổi" khỏi LOONA và BlockBerry Creative với cáo buộc nữ thần tượng "lạm quyền" và có những lời lẽ nặng nề với nhân viên công ty. Tuy nhiên, sau khi thông tin được lan truyền mạnh mẽ, rất nhiều cá nhân và người nổi tiếng trong làng giải trí lên tiếng bênh vực Chuu. Hơn nữa, báo Hàn còn đưa tin, 9/11 thành viên LOONA (ngoại trừ Hyunjin và Vivi) đã lên tiếng muốn huỷ bỏ hợp đồng.

Dẫu cho, công ty chủ quản BlockBerry Creative đã lên tiếng phủ nhận thông tin này, nhưng kể từ đó đến nay, cả 9 thành viên của LOONA đều không còn xuất hiện trên ứng dụng tin nhắn giao lưu giữa fan và thần tượng của công ty. Nhiều người cho rằng đây là động thái thể hiện "tin đồn muốn rời nhóm là thật".

Mặc cho ồn ào, BlockBerry Creative bất ngờ đăng tải poster vào 12/12, thông báo LOONA sẽ trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới, The Origin Album: 0, vào 3/1/2023.

Đây không chỉ là tin 'sốc' cho những người hâm mộ âm nhạc Hàn Quốc mà còn gây "hoảng loạn" với chính thành viên trong LOONA. Hyunjin - một trong hai thành viên vẫn còn trò chuyện với fan qua ứng dụng tin nhắn của công ty, bày tỏ sự bất ngờ khi được fan nhắn tin nhóm chuẩn bị trở lại: "Ủa, thật đó hả mọi người? Tin chuẩn rồi ấy hả?".

Fan hâm mộ của LOONA cho là công ty "thể hiện đỉnh cao của sự độc ác và chai lì" khi phát hiện album sắp phát hành của LOONA là mộtt sản phẩm của "xào lại đồ cũ". Hình ảnh tiết lộ album vật lý được fan phát hiện là lấy từ ảnh nhóm chụp khi tham gia Queendom, ảnh bo góc của các thành viên cũng là ảnh selfie được công khai từ trước đó.

Không dừng lại ở đó, tracklist trong album "bị bóc" là những ca khúc lấy sẵn từ trên mạng và những ca khúc cũ chưa được hoàn thiện để cho ra mắt. Chính bản thân nhạc sĩ sản xuất ra ca khúc cũng thấy bất ngờ vì bài hát đột nhiên được phát hành.

Trước "sự trơ trẽn" từ phía công ty, fan hâm mộ LOONA quyết tâm "tẩy chay đến cùng" The Origin Album: 0 khi đặt mục tiêu nhất quyết khiến cho album này không lọt được vào bất cứ một bảng xếp hạng nào.

Theo thống kê mới nhất, lượng đặt trước album The Origin Album: 0 chỉ đạt vỏn vẹn 93 bản trong 20 giờ đầu tiên trên nền tảng Ktown4u, so với 5.098 đơn đặt trước từ album mới nhất của LOONA, Flip That!, đã cho thấy lượng tiêu thụ giảm tới 98%. Nhiều bên phân phối album quốc tế cũng cho biết, họ sẽ không nhập kho album này của nhóm.

Những người ủng hộ LOONA bày tỏ sự ghét bỏ với công ty chủ quản của nhóm: "Sự trở lại này dường như để công ty cố vét nốt những lợi nhuận cuối cùng của nhóm khi không thể níu kéo được các thành viên"; "Họ thậm chí còn không nói Choerry đã trở lại sau thời gian dài vắng bóng"; "Nếu mọi người còn cảm thấy lăn tăn có nên tẩy chay cái công ty này hay không, hãy nhớ rằng HaSeul cũng đã cho biết mình bị ăn chặn lương"; "Công ty này đang tự vẽ nên một giấc mơ bình thường hoá thôi. Các thành viên ngưng giao lưu với fan trên ứng dụng công ty hết rồi. Ai cũng hiểu các cô gái muốn thể hiện điều gì".