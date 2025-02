Sức mạnh chiếc khiên biểu tượng của 'Captain America' cho Sam Wilson

SVVN - Sau 'Avengers: Endgame' (2019), các thành viên nhóm Avengers gốc lần lượt có sự chuyển giao cho thế hệ tiếp theo. Nếu như Black Widow từ Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sang Yelena Belova (Florence Pugh), hay Hawkeye từ Clint Barton (Jeremy Renner) sang Kate Bishop ( Hailee Steinfeld) có phần suôn sẻ thì tấm khiên và danh hiệu 'Captain America' lại phức tạp hơn rất nhiều.

Trong truyện tranh, Captain America là nhân vật đóng vai trò truyền cảm hứng cũng như nói lên những giá trị, vai trò đầu tàu của nước Mỹ trong việc đánh bại phe Trục. Chi tiết này được chuyển thể trọn vẹn lên màn ảnh rộng trong Captain America: The First Avenger (2011).

Tuy nhiên, hình tượng Steve Rogers (Chris Evans) trong MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) không đơn giản như thế mà còn là biểu tượng của một siêu anh hùng mẫu mực, luôn đứng về phía công lý. Steve không tiếc thân mình nằm lên quả lựu đạn để bảo vệ đồng đội hay tự lao vào hang ổ địch để giải cứu người bạn thân Bucky Barnes (Sebastian Stan), thậm chí là “thất hứa” buổi hẹn cùng Peggy Carter (Hayley Atwell) để tiêu diệt khối Tesseract.

Sau khi trở thành thành viên của nhóm Avengers, anh nhanh chóng được giao cho vai trò lãnh đạo, là kim chỉ nam cho các hoạt động của nhóm. Steve đã đoàn kết mọi người để đối mặt Loki (Tom Hiddleston) cùng quân đoàn Chitauri trong cuộc chiến ở New York hay Ultron (James Spader) ở Sokovia. Captain America còn trở thành tiếng nói bảo vệ chính nghĩa khi phát hiện ra kế hoạch kiểm soát các mối họa do HYDRA xây dựng trong lòng S.H.I.E.L.D ở Captain America: The Winter Soldier (2014).

Hay cuộc chiến giữa Captain America và Iron Man/Tony Stark (Robert Downey Jr.) trong Captain America: Civil War (2016) không đơn thuần chỉ là đúng sai mà là những giá trị anh hùng mà họ theo đuổi. Để rồi, sau hai trận đại chiến Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019), Captain America còn là ý chí không khuất phục, chiến đấu để bảo vệ người dân đến giây phút cuối cùng. Tấm khiên của Steve trong MCU giờ đây như một biểu tượng đủ sức đoàn kết người dân hay trao cho họ hy vọng và ý chí chiến đấu.

Gánh nặng mà Sam Wilson phải đối mặt

Sau Avengers: Endgame, Steve Rogers giờ đã già nua và quyết định trao lại tấm khiên cho Sam Wilson. Thế nhưng, đây lại là một gánh nặng vượt mức tưởng tượng. Sam không hề sở hữu huyết thanh siêu chiến binh. Không những thế, mini-series The Falcon and the Winter Soldier (2021) ra mắt ngay sau đó đã cho thấy lý do lớn hơn vì anh là người da màu.

Hóa ra, sau khi Steve mất tích, Chính phủ Mỹ đã thử nghiệm ra một siêu chiến binh khác là Isaiah Bradley (Carl Lumbly). Thế nhưng, những chiến công của ông không hề được công bố, danh tính của ông bị xóa bỏ trước công chúng chỉ vì là người da màu. Nước Mỹ hay cả thế giới chưa chuẩn bị để nhìn nhận một thủ lĩnh siêu anh hùng da màu. Đây là gánh nặng mà Sam buộc phải đối mặt và thay đổi định kiến của mọi người.

Đây chính là di sản mà Steve Rogers đã để lại và giờ đây, Sam Wilson sẽ phải kế thừa và tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người. Không những thế, Captain America: Brave New World còn phải tiếp nối thành công mà ba phần trước để lại. Đồng thời, phim còn phải mở đường cho Avengers: Doomsday vào năm sau.

Captain America: Brave New World hứa hẹn sẽ là một 'bom tấn' xứng đáng cho những ai yêu thích MCU và thương hiệu Captain America. Nhưng đây cũng là thách thức lớn cho Sam Wilson để có được sự yêu mến của khán giả như người tiền nhiệm.