Sửng sốt với thành tích của cô gái mới trở thành quán quân ‘Giọng hát hay Hà Nội 2024’

SVVN - KBS sẽ tổ chức chương trình "2025 Countdown Show: LIGHT NOW" đầu tiên, với mục tiêu trở thành "Dick Clark's New Year's Rockin Eve" của Hàn Quốc.

SVVN - Hyun Bin đã xuất hiện trong video giới thiệu vào ngày 11/12 cho tập phim tuần tới của chương trình tạp kỹ 'You Quiz on the Block' của tvN.