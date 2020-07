Trường đại học làm ứng dụng chống lừa đảo và bắt nạt trên mạng

Bullstop này có thể tích hợp trực tiếp với các nền tảng truyền thông xã hội để bảo vệ người dùng khỏi những kẻ bắt nạt và lừa đảo qua tin nhắn. Bullstop được phát triển bởi nhà nghiên cứu Semiu Salawu thuộc trường CĐ Khoa học kỹ thuật và Vật lý. Ban đầu, Bullstop ban đầu được thiết kế dành cho thanh thiếu niên từ 13 tuổi trở lên. Nhưng cũng vô cùng hữu ích cho cả người trưởng thành thường xuyên sử dụng mạng xã hội và thường gặp phải nạn lừa đảo, công kích trên mạng. Bullstop hiện có trong kho ứng dụng của Google Play Store và cho phép tải miễn phí.

Sau khi phát hiện, tin nhắn xúc phạm bị xóa ngay lập tức khỏi hộp thư đến của người dùng. Tuy nhiên, một bản sao của các tin nhắn đã xóa sẽ được giữ lại nếu người dùng muốn xem lại chúng. Ứng dụng cũng có thể tự động chặn các số liên lạc liên tục gửi tin nhắn xúc phạm. Bullstop có cấu hình cao, cho phép người dùng xác định mức độ toàn diện của ứng dụng loại bỏ các tin nhắn không phù hợp.

Bullstop có mặt trên Google Play Store.

Trang chủ của ĐH Aston nhận định, kể từ khi COVID-19 bùng nổ và thực hiện giãn cách, hạn chế tụ tập đông người, thanh niên và người lớn sử dụng mạng xã hội, Internet nhiều hơn do phần lớn thời gian trong ngày phải ở nhà. Việc người dân gia tăng thời lượng sử dụng Internet đã khiến các vụ lừa đảo, công kích gia tăng tỉ lệ thuận. Thậm chí, Chính phủ Anh phải ban hành một hướng dẫn an toàn trực tuyến mới cho các bậc cha mẹ, kêu gọi họ làm theo lời khuyên để giữ an toàn trực tuyến cho trẻ em trong thời gian giãn cách.