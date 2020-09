Những mô hình, dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

Chiều ngày 26/9, tại Nghệ An, T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức vòng Bán kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020” khu vực miền Trung. Tham dự có chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn; ông Hoàng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Đại biểu tham quan các gian hàng Thanh niên khởi nghiệp trong khuôn khổ cuộc thi. Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2020” do T.Ư Đoàn tổ chức nhằm cổ vũ, khuyến khích xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn, tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao. Sau hơn 2 tháng triển khai, cả nước đã có hơn 345 dự án đại diện cho 56 tỉnh, thành tham gia dự thi. Sau vòng chấm sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra được 112 dự án đại diện cho 48 tỉnh, thành vào tham gia vòng Bán kết. Vòng Bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 khu vực miền Trung có sự tham gia của 29 dự án; tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được Ban Tổ chức chọn lọc kỹ càng, công tâm. Tại vòng Bán kết, các thí sinh dự thi sẽ có 7 phút để trình bày dự án và có 10 phút để trả lời các câu hỏi do BGK đưa ra. BGK sẽ dựa vào các tiêu chí để chấm điểm bao gồm: Sự hoàn chỉnh nội dung dự án; ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo; tính khả thi và khả năng thương mại hóa; giá trị cộng đồng; kỹ năng trình bày. Mô hình "Liên kết sản xuất lúa hữu cơ" Tà Năng - Ma Bó. Đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc thi. Mô hình sản phẩm nông nghiệp từ cây ớt nhận được sự đánh giá cao từ Ban Giám khảo cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ chọn ra 10 dự án xuất sắc nhất dự thi vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2020”.