"Sống xanh" cùng phim ảnh

Dự án được triển khai trong 4 tuần, mỗi tuần, Ban Tổ chức triển khai một bộ phim với một chủ đề cụ thể. Sinh viên sẽ trả lời bộ câu hỏi của Ban Tổ chức đưa ra ở mỗi tuần sau khi xem phim.

Ban Tổ chức sẽ tặng Giải thưởng tuần dành cho bạn sinh viên có điểm số trả lời câu hỏi cao nhất và sớm nhất. Kết quả điểm thi được công bố tại Fanpage Áo xanh OU.

Tuần phim đầu tiên được triển khai với bộ phim Điều tra đặc biệt: Vì sao cát biến mất?. Với thời lượng gần 75 phút, bộ phim cung cấp các thông tin hữu ích về tài nguyên cát trên thế giới cùng với những hoạt động của con người đang làm cạn kiệt loại tài nguyên được sử dụng nhiều thứ ba trên thế giới này. Nguyễn Văn Hiếu (K17, khoa Luật) đã vượt qua 688 thí sinh khác để giành giải Nhất với kết quả trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong thời gian sớm nhất.





Bộ phim của tuần thứ hai - Bảo vệ nước là bảo vệ sự sống mang thông điệp: N ước được xem như "vàng xanh" của thế giới, đề cập tới hoạt động của các quốc gia về sự tranh giành quyền kiểm soát nguồn nước sạch trên thế giới và con người phải hành động ngay từ bây giờ khi nguồn nước ngọt trên thế giới có thể cạn kiệt nếu không được tái tạo và bảo vệ. Mai Kỳ Hiệp (K19, khoa Luật) đã xuất sắc trả lời đúng 15/15 câu hỏi trong thời gian sớm nhất.

Poster tuần phim thứ 4 "Dệt may: Thời trang độc hại".



Ở tuần thứ ba, bộ phim Thời đại Nhôm: Tiện nghi và hiểm họa cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề khai thác nhôm, khâu sản xuất ra các loại hợp chất, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và các số liệu về tài nguyên nhôm trên thế giới. Giải thưởng của tuần thuộc về Phan Thị Tuyết Trinh (K17, khoa Đào tạo Đặc biệt).

Bộ phim cuối cùng mang tên Dệt may: Thời trang độc hại đã cho người xem thấy cách ngành dệt may ảnh hưởng đến môi trường sống, những tiêu chuẩn của ngành dệt và những ảnh hưởng của hóa chất dệt may đối với sức khỏe của con người. Võ Thị Hồng Thắm (K18, khoa Tài chính Ngân hàng) đã giành được giải thưởng tuần.

Sau 4 tuần triển khai, dự án đã thu hút hơn 2.400 lượt sinh viên tham gia, tổng thị giá giải thưởng là 1,2 triệu đồng. Dự án nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các bạn đoàn viên, sinh viên và có sự tương tác cao trên mạng xã hội.





Hà Chi