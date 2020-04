Tặng 12.000 khẩu trang vải cho người có hoàn cảnh khó khăn

Quảng cáo

Chương trình may khẩu trang vải tặng người dân được Trung tâm CTXH Thanh niên Thành phố khởi động từ ngày 22/3 tại địa chỉ số 5 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM.

Các bạn trẻ tham gia may khẩu trang miễn phí tặng người dân. (Ảnh: Trung tâm CTXH Thanh niên Thành phố)

Tham gia may khẩu trang, ngoài thành viên Trung tâm CTXH Thanh niên Thành phố, còn có các bạn sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Thành phố đang nghỉ tránh dịch.

Ông Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm CTXH Thanh niên Thành phố chia sẻ: “Chương trình may khẩu trang vải là một trong số những hoạt động mà Trung tâm thực hiện trong mùa dịch COVID-19 để giúp những người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Thật vui vì có rất nhiều sinh viên cùng chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19. Nếu tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình may khẩu trang để tặng thêm khẩu trang cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội trong những ngày tới”.

Chương trình may khẩu trang không giới hạn giờ giấc, tất cả mọi người đều có thể đến phụ may, xếp khẩu trang. Toàn bộ những chiếc khẩu trang sau khi may xong sẽ được sát khuẩn sạch sẽ và đóng gói trước khi mang đi phát tặng cho người dân.

Cũng trong dịp này Trung tâm CTXH Thanh niên Thành phố đã phối hợp với các mạnh thường quân tặng 10.000 khẩu trang y tế và 10.000 chai dung dịch sát khuẩn cho các trung tâm dưỡng lão, người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phối hợp tặng bồn rửa tay để hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh.

Hà Chi