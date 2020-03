“Tháng Ba biên giới” nghĩa tình tại An Giang

Quảng cáo

Sáng ngày 21/3/2020, tại Thị xã Tân Châu (An Giang), T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2020, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, Tỉnh Đoàn An Giang, Thị xã Tân Châu…

Thông qua các hoạt động giúp thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội và nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cho hội viên, thanh niên. Đây còn là hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam, thông qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên trong việc quan tâm, chăm lo đến đời sống bà con nhân dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên giới khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa của hội viên, thanh niên cả nước trong Tháng Thanh niên 2020.

Lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng tỉnh đoàn An Giang trao tặng công trình thanh niên.

Trong khuôn khổ Chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương 2020 tại tỉnh An Giang, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp các đơn vị triển khai các công trình, phần việc thanh niên và trao quà cho cán bộ - chiến sĩ và nhân dân trên tuyến biên giới tại xã Phú Lộc và xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu: Xây dựng 2 sân chơi cho thiếu nhi vùng biên giới tại xã Vĩnh Xương và xã Phú Lộc, trị giá 100 triệu đồng; trao tặng hồ bơi di động cho thiếu nhi phục vụ phổ cập bơi cho thiếu nhi, trị giá 50 triệu đồng; thực hiện công trình “Đoạn đường thắp sáng đường biên giới”, chiều dài 2 km, tại xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, trị giá 100 triệu đồng; trao tặng quà, học bổng cho 40 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới xã Vĩnh Xương và xã Phú Lộc, trị giá 40 triệu đồng; thăm hỏi, rao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho 100 hộ dân sinh sống dọc tuyến biên giới xã Phú Lộc và Vĩnh Xương; bàn giao 4 căn nhà "Đại đoàn kết", nhà "Nhân ái" cho hộ gia đình có hoàn cảnh xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu; trao tặng 1 xe cứu thương, trị giá 800 triệu đồng cho huyện An Phú; khởi công cầu Hy vọng số 95, tại Bình Đức, Long Xuyên; cầu Hy vọng số 109, tại xã Kiến An huyện Chợ Mới, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng; tặng quà bảo hộ y tế, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn phòng dịch Covid-19 cho đại điện Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Tổng giá trị là 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đến thăm và tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, thăm cột mốc Biên giới Quốc gia.

Nhân dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp các đơn vị khởi công 7 điểm trường tại huyện Nậm Pồ, huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên trị giá 1,6 tỷ đồng; triển khai Chương trình chung tay phòng, chống dịch Covid -19 “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh”; triển khai lắp đặt 150 trạm rửa tay dã chiến trên toàn quốc trị giá 6 tỷ đồng, trao tặng 15.000 khẩu trang, 1.700 bộ bảo hộ y tế, 100.000 quả trứng gà CP cho các khu cách ly tại TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và trao tặng 30 bồn lọc nước cho người dân bị nhiễm hạn mặn tại tỉnh Bến Tre.

Đồng thời, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các địa bàn biên giới, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, tặng quà phòng, chống dịch Covid-19 cho các chiến sĩ Biên phòng và người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.

Dương Triều