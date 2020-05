Thanh niên Thủ đô lập chốt hỗ trợ học sinh, sinh viên trở lại trường

Khắp thành phố, thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng và Ban Giám hiệu các trường triển khai phòng, chống dịch; sẵn sàng đón học sinh, sinh viên trở lại trường học nhằm góp phần cùng với ngành giáo dục đón học sinh, sinh viên trở lại trường học an toàn.

Quận Đoàn Hoàng Mai (Hà Nội) đã thành lập 23 chốt thanh niên tình nguyện tại các điểm trường THPT, THCS trên địa bàn quận; hỗ trợ công tác đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang y tế dự phòng tới học sinh. Quận Đoàn Hoàng Mai đã trao 2.500 khẩu trang y tế, 280 chai nước sát khuẩn nhanh, 300 mũ chắn giọt bắn tới các chốt thanh niên tình nguyện.

Tuổi trẻ Quận Tây Hồ lắp đặt máy rửa tay tự động tại các điểm trường cho học sinh.

Tại quận Tây Hồ, 12 máy rửa tay sát khuẩn tự động thông tin do tuổi trẻ Tây Hồ tự thiết kế đã được Quận Đoàn Tây Hồ gửi tặng cho các trường THCS, THPT và Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận.

Hoạt động phát khẩu trang miễn phí cho học sinh được duy trì tại các cổng ra vào điểm trường.

Tại huyện Phúc Thọ, Đoàn xã Trạch Mỹ Lộc, phối hợp với các đơn vị kết nghĩa gửi tặng máy đo thân nhiệt, gel rửa tay khô, khẩu trang cho trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã; Đoàn xã Xuân Đình, Trạch Mỹ Lộc tổ chức đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp và hướng dẫn các em học sinh vào lớp ngồi học giữ đúng khoảng cách quy định; Đoàn Thanh niên Thị trấn Phúc Thọ phối hợp với ban Công an Thị trấn phân luồng giao thông tại Quốc lộ 32 giúp các em học sinh đến trường an toàn.

Hỗ trợ học sinh rửa tay, xịt khuẩn trước khi vào lớp học.

Tại một số đơn vị khối trường như: Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội, ĐH Lâm nghiệp và nhiều trường khác trên địa bàn thành phố, màu áo xanh của các đội hình thanh niên phòng, chống dịch xuất hiện khắp các giảng đường, trước cửa từng phòng học, tòa nhà, bãi gửi x... Hỗ trợ nhà trường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, tặng vật dụng y tế miễn phí...

Dương Triều