Bị chê xuống sắc, Lâm Tâm Như khoe ảnh chụp cận mặt không qua chỉnh sửa

Lâu nay, các sao nữ Hoa ngữ luôn có sự khác biệt không hề nhỏ giữa ảnh khán giả chụp và ảnh do họ công bố. Cùng một sự kiện, cùng một trang phục ấy nhưng ảnh do chính chủ tung ra luôn được chỉnh sửa kỹ càng, người nào cũng đẹp long lanh không tì vết, còn ảnh do fan chụp thì lộ rõ nhiều nhược điểm như chân ngắn, eo to, làn da đã có dấu hiệu lão hóa.

Lâm Tâm Như lộ rõ sự khác biệt.

Trong số các nữ diễn viên bị chê là chỉ xinh đẹp trong ảnh chỉnh sửa luôn có tên Lâm Tâm Như. Quả thực, nếu chỉ nhìn vào ảnh do văn phòng đại diện của cô cung cấp, khán giả sẽ thấy Lâm Tâm Như đúng là mỹ nhân không tuổi với làn da mịn màng không nếp nhăn, ánh mắt tinh anh, thần thái sáng ngời. Còn ảnh chụp bình thường lại cho thấy làn da của nữ diễn viên đã sạm, có khá nhiều nếp nhăn ở quanh miệng và đuôi mắt, vóc dáng cũng không được thon thả. Không ít người cho rằng Lâm Tâm Như đã lão hóa nhanh, nhan sắc tụt hạng nhanh chóng so với nhiều đồng nghiệp khác.

Cô khoe ảnh selfie chứng minh nhan sắc

Mới đây, Lâm Tâm Như đã quyết định đăng ảnh chụp cận mặt để chứng minh ngoại hình của cô không xập xệ như thiên hạ chê trách. Tuy đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt nhưng có thể thấy làn da trên trán và quanh mắt của nữ diễn viên vẫn căng mịn, thần thái ánh mắt vẫn nhanh nhẹn, đuôi mắt không có quá nhiều nếp nhăn.

Trước đó, Lâm Tâm Như cũng không ngại khoe nhiều ảnh selfie khi để mặt mộc nhằm chứng minh dù không còn trẻ trung như thiếu nữ 20 nhưng sắc vóc của cô vẫn rất ổn so với những phụ nữ đã qua tuổi 40.

Hồng Tuyết

Weibo