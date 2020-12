Blumhouse, hãng phim mang đến kỳ diệu cho dòng phim kinh dị kinh phí thấp

Quái đản (Freaky) là phim kinh dị mới nhất mà Blumhouse sản xuất, có chi phí thấp nhưng giành 4 đề cử giải Critic's Choice danh giá và số điểm 83% chứng nhận "tươi" trên trang Rotten Tomatoes. Thành công của Quái đản nối dài thêm chuỗi thành tích đáng nể của xưởng phim Blumhouse - hãng phim được mệnh danh là "ông hoàng" của thể loại kinh dị hiện đại.

Mới ra đời hơn một thập kỷ nhưng Blumhouse đã sản xuất hơn 100 tựa phim với tổng doanh thu phòng vé toàn cầu đạt hơn 4,5 tỷ đô-la. Công thức làm phim của Blumhouse là những bộ phim có kinh phí khiêm tốn nhưng gây ấn tượng nhờ ý tưởng độc đáo và thu hút. Với mức kinh phí đầu tư cho mỗi dự án thường chỉ ở mức dưới 10 triệu đô, xưởng phim thường thu về con số gấp 10 cho đến 30 lần.

Ví dụ đầu tiên cho mô hình làm phim "trong mơ" của Blumhouse là phim kinh dị Paranormal Activities. Tác phẩm có doanh thu 193 triệu đô từ kinh phí đầu tư chỉ 15 nghìn đô. Bộ phim thu hút sự chú ý khổng lồ và trở thành một trong những tác phẩm "huyền thoại" của làng kinh dị hiện đại với lối quay phim dạng giả tài liệu. Sau Paranormal Activities, Blumhouse cho ra đời hàng loạt thương hiệu "hái ra tiền" khác như The Purge, Halloween, Insidious, Sinister.

Không chỉ dừng ở đó, giám đốc điều hành của Blumhouse - Jason Blum luôn săn tìm những ý tưởng nguyên bản và tạo dựng danh tiếng cho hãng qua những tác phẩm thực sự chất lượng. The Invisible Man, Ma, Black Christmas, Glass, Split, Get Out, Us đều là những tựa phim kinh dị nhận được vô số lời khen từ cả giới phê bình lần khán giả.

Bản thân nhà sản xuất Jason Blum cũng lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do Tạp chí danh tiếng TIME bình chọn nhờ tầm nhìn "có một không ai" trong thể loại kinh dị. Các tác phẩm do “ông trùm” Blumhouse sản xuất không chỉ đạt thành công về thương mại mà còn là chủ nhân của các giải thưởng Oscar, Quả Cầu Vàng. Bí quyết mà Blumhouse nắm giữ nằm ở khả năng chọn lọc và phát triển những dự án thực sự đột phá về ý tưởng, tận dụng hết tiềm năng của thể loại kinh dị vốn bị nhiều người coi nhẹ.

Phương Nhi