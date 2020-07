Chân dung “Cổ Lực Na Trát phiên bản Việt” khiến Thủy Tiên “sướng điên” vì hát hay

Lê Kim Quý – sinh năm 1997 là thí sinh chiếm spotlight trong tập 4 Giọng ải giọng ai. Sở hữu gương mặt khả ái, dễ thương, Kim Quý nhanh chóng chiếm được tình cảm và “cơn mưa lời khen” từ ban bình luận gạo cội. Thậm chí, Thủy Tiên còn chơi lớn “đặt cọc” cô để song ca ngay từ vòng đầu tiên. Có thể thấy, màn song ca của Thủy Tiên và Kim Quý đã tạo nhiều bất ngờ và thú vị cho chương trình vì thái độ “rụt rè” trước đó của Kim Quý theo như lời nhận xét của Trấn Thành. Lý giải cho việc đó, Kim Quý bật mí đó là “ý đồ” của biên tập và rất vui vì mình đã “đánh lừa” được anh Trấn Thành, Trường Giang.

Kim Quý, nữ MC xinh đẹp, hát hay khiến cho Thủy Tiên "phát cuồng"

Cô gái giúp cho Thủy Tiên ẵm trọn 50 triệu đồng hiện đang là MC khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Tốt nghiệp khoa Báo chí – Truyền thông tại trường CĐ Phát thanh Truyền hình 2, Kim Quý quyết tâm theo đuổi con đường MC chuyên nghiệp. Cô nàng sinh năm 1997 đang là gương mặt quen thuộc, thường xuyên hợp tác dẫn dắt các chương trình truyền hình, hội thảo hay sự kiện đặc biệt cho những thương hiệu thời trang, làm đẹp. Tiếp xúc với Kim Quý, cô là một người rất hoạt bát, lanh lợi và luôn biết cách lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người.

Nữ MC xinh đẹp đa tài, dám nghĩ dám ước mơ dám thực hiện

Nữ MC xinh đẹp xác định được niềm đam mê dành cho nghề dẫn chương trình từ nhỏ nên đã theo đuổi một cách mãnh liệt. Trấn Thành, Liêu Hà Trinh là những đàn anh đàn chị “nhóm lửa” cho cô nàng. Kim Quý đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như Quán quân cuộc thi Én sinh viên năm 2017; MC duyên dáng, MC ăn ảnh do trường tổ chức…Bên cạnh đó, cô đang hợp tác dẫn chương trình cho các đài truyền hình có tiếng như VTV, HTV, SCTV… Thậm chí, cô đã từng dẫn sự kiện ra mắt phim cho Hari Won. Ngoài ra, Kim Quý còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, mẫu ảnh, quay TVC quảng cáo và ca hát,... Khi được hỏi lý do vì sao Kim Quý lấn sân sang nhiều con đường nghệ thuật như vậy, Kim Quý bộc bạch: “Mình muốn thử thách bản thân và có thật nhiều trải nghiệm. Điều này giống như để thanh xuân không có gì hối tiếc. Mình luôn cố gắng tận dụng hết sức khỏe, tuổi trẻ để làm những điều mình thích”.

Nét đẹp mong manh của Kim Quý khiến nhiều người gọi cô là "Cổ Lực Na Trát phiên bản Việt".

Vào ngày 23/7, Kim Quý còn cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc đầu tay. Bài hát được mang tên Bầu trời của em màu xanh, với sự góp giọng của Acy Xuân Tài. Ca khúc tràn ngập màu sắc dễ thương của tuổi đôi lứa đang mải mê theo đuổi tình yêu, cố gắng gây sự chú ý cho “crush” của mình. Những câu từ trong bài hát đậm chất thả thính mà những trái tim đang rung động có thể “học lóm” để tỏ tình người mình quý mến. Bên cạnh đề tài luôn thu hút giới trẻ, MV “Bầu trời của em màu xanh” còn có sự xuất hiện của “cực phẩm” Hải Nam. Đây chắc chắn sẽ là món quà đầu tiên đầy chỉn chu và đáng yêu mà Kim Quý muốn gửi tặng cho người hâm mộ.

Độc lập từ lúc nhỏ, luôn cố gắng hết mình để đỡ đần cho mẹ

Mặc dù sở hữu nhiều tài lẻ, nữ MC xinh đẹp luôn có nhận định rõ ràng về hướng phát triển của bản thân. Theo đuổi ước mơ từ năm lớp 7, Kim Quý vẫn sẽ chăm chỉ trau dồi để trở thành MC chuyên nghiệp. Ba mất sớm, mẹ phải một mình chăm sóc và ủng hộ đam mê của cô từ nhỏ nên Kim Quý rất độc lập. Những học bổng và thành tích mà cô đạt được là luôn muốn mẹ và gia đình tự hào.

Kim Quý khiến nhiều người yêu mến bởi sự dễ thương, thân thiện của mình.

Do đã cọ xát nhiều môi trường làm việc ngay từ lúc ngồi ghế nhà trường, Kim Quý có phần chững chạc và biết hoạch định tương lai hơn những cô nàng cùng tuổi. Kim Quý chia sẻ: “Được làm công việc mình yêu thích là rất may mắn. Vừa kiếm được tiền, vừa thích nó là sự thành công lớn nhất của mình”. Vì không muốn gia đình ở trong căn nhà chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, Kim Quý đã nỗ lực làm việc không ngừng và tích góp phụ mẹ “tậu” riêng căn chung cư khá trang hoàng. Khi dọn qua chỗ ở mới, thấy mẹ vui và khỏe hơn mỗi ngày là điều khiến cô vô cùng tự hào. Thuộc tuýp người của gia đình, nữ MC 9x tiết lộ từ thiết kế đến nội thất trong nhà đều do cô một tay sắp xếp. Điều này giúp giọng ca mới cảm thấy hạnh phúc và an yên mỗi khi trở về tổ ấm.

Không ngại khi được ví như Cổ Lực Na Trát phiên bản Việt, đó là cơ hội giúp mình phải cố gắng nhiều hơn

Bất ngờ được so sánh với Cổ Lực Na Trát, Kim Quý chia sẻ “Mình cảm thấy vui, nhưng cũng phải nhìn nhận lại bản thân. Đây là dấu mốc nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn vì Cổ Lực Na Trát đã nổi tiếng khắp các nước. Với lại nhan sắc của chị còn ở tầm đỉnh của đỉnh nên được so sánh giống chị mình rất tự hào”.

Cô nàng không ngại trải nghiệm và được phát triển bản thân.

Tuy nhiên, để không bị hòa trộn, Kim Quý vẫn đang chứng tỏ bản lĩnh và màu sắc riêng. MC duyên dáng bộc bạch: “Chỉ khi mình có giá trị về năng lực và tư duy riêng thì mới để lại dấu ấn lâu dài trong lòng khán giả”. Về sự nghiệp, Kim Quý vẫn có những tham vọng riêng, muốn được mọi người công nhận, biết đến nhưng bước đi đó sẽ được thực hiện một cách chậm mà chắc: "Mình không thích tạo scandal, phô bày sự tiêu cực để nổi tiếng”.

Kim Quý sẵn sàng quen người trên 8 tuổi để được học hỏi và sẻ chia

Khi được hỏi về hình mẫu bạn trai lý tưởng, Kim Quý không ngần ngại chia sẻ cô thích quen người lớn hơn mình nhiều tuổi, đỉnh đạc, tôn trọng phụ nữ và yêu thương gia đình. “Em thích được lắng nghe những bài học, người yêu của em sẽ cho em những kinh nghiệm trong cuộc sống, bên cạnh đó người ấy cũng cần sự hài hước vì em cũng lầy” – Kim Quý nói thêm.

Nói về dự định trong tương lai, bên cạnh đầu tư chỉn chu trong lĩnh vực dẫn chương trình Kim Quý còn muốn trở thành một Influencer để mang năng lượng đến cho người khác. Ngoài ra, Kim Quý hy vọng có cơ hội lấn sân sang những sân khấu lớn.

Xuân Tiến