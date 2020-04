Chỉ vì trùng tên với nữ diễn viên thích cà khịa mà Trà My Idol bị vạ lây

Quảng cáo

Chuyện là có một nữ diễn viên tên Trà My rất thích có những phát ngôn khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Hồi đầu tháng 3, cô đã có một bài đăng vô tâm khi viết “Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ!".. Trong khi khán giả còn chưa ngớt chỉ trích thì Trà My lại làm dư luận dậy sóng lần nữa.

Diễn viên Trà My rất thích có những bài đăng đậm mùi hiềm khích

Mới đây, Trà My có chia sẻ khá dài cho rằng khán giả đừng nên khen ngợi những nghệ sĩ quyên góp tiền bạc, vật tư chống dịch bệnh COVID-19 mà họ chỉ đang đánh bóng tên tuổi mà thôi. Trà My cũng không quên chê cười những nghệ sĩ đã bày tỏ lòng tiếc thương với nữ diễn viên Mai Phương vừa qua đời. Đáng nói nhất, cô đã nhắc rõ tên NSƯT Trịnh Kim Chi với một loạt từ ngữ vô cùng phản cảm.

Bài đăng mới của cô gây bức xúc

Tất nhiên cư dân mạng đã phản ứng gay gắt trước bài đăng đậm mùi hiềm khích của Trà My. Nhưng cũng vì nữ diễn viên Trà My không phải cái tên quá quen thuộc với khán giả nên nhiều người nhầm sang nữ ca sĩ Trà My Idol, vào trang cá nhân để ném đá cô.

Cực chẳng đã, Trà My Idol đã phải lên tiếng thanh minh “Gần đây, theo My được biết là có 1 sự kiện gì đó xảy ra và nhầm lẫn với tên của My. Tuy nhiên, My cũng không muốn nhắc tên ai khác trong facebook của mình! My rất rất mong các anh chị và các bạn chúng ta, chúng ta tránh sự nhẫm lẫn về tên nhân vật ở đây, và cũng tránh dẫn đến việc vào để lại những lời bình luận hay nhắn tin khiếm nhã vào hộp thư chờ của mình".

Trà My idol không làm gì cũng bị vạ lây

Có thể thấy Trà My Idol không làm gì cũng bị vướng vào vụ ồn ào này, còn nữ diễn viên Trà My liên tiếp có nhiều phát ngôn phản cảm khiến khán giả vô cùng ngán ngẩm.

