Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày kia, thế giới hoàn toàn vắng bóng phụ nữ?

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên vô cùng ăn khách của nhà văn Patrick Ness, bom tấn hành động viễn tưởng Chaos Walking (Hành tinh hỗn loạn) được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của hàng loạt series dành cho thiếu niên như Maze runner, The Hunger games, Divergent. Dự án được hãng phim Lionsgate nhen nhóm từ năm 2016 nhưng mãi đến năm 2021 khán giả mới có cơ hội được chiêm ngưỡng những hình ảnh chính thức đầu tiên của bom tấn này.

Hot: “Biểu tượng sexy thế hệ mới” Soojin (G)I-DLE dính vào bê bối bạo lực học đường “Biểu tượng sexy thế hệ mới” Soojin (G)I-DLE dính vào bê bối mới, bị tố cáo là kẻ bắt nạt khi còn đi học, ăn trộm đồng phục học sinh của người khác, lấy trộm tiền và thường xuyên tụ tập với những người uống rượu, hút thuốc.

Được dẫn dắt bởi dạo diễn Doug Liman – người đã làm nên thành công của nhiều bộ phim hành động như Mr & Ms. Smith, Bourne Identity, American Made và Edge of Tomorrow, bom tấn Chaos Walking còn có sự tham gia của dàn diễn viên cực chất và đầy hứa hẹn gồm “Người Nhện” Tom Holland, nữ chính của loạt phim Star Wars Daisy Ridley, ông chú Hannibal được khán giả Việt yêu thích Mads Mikkelsen.

Tiểu thuyết Chaos Walking được chia ra làm 3 phần và nội dung của phần phim này chủ yếu dựa vào phần đầu tiên mang tên The knife of never letting go. Bối cảnh phim mở ra một thế giới trong tương lại nơi loài người bị ảnh hưởng bởi một loại năng lượng có tên “Tiếng Ồn” khiến cho mọi suy nghĩ trong tâm trí con người bị phơi bày bằng hình ảnh và âm thanh. Đặc biệt hơn, nơi đây không hề có bóng dáng của một người phụ nữ nào.

“Người Nhện” Tom Holland vào vai nam chính Todd Hewitt, một cậu thiếu niên sống tại thị trấn Prentiss. Trong một lần tình cờ, Todd phát hiện ra một cô gái lạ mặt Viola (Daisy Ridley) khi tàu của cô rơi xuống hành tinh này. Viola trở thành mục tiêu săn đuổi của tất cả đàn ông nơi đây. Todd quyết định giải cứu Viola và đưa cô thoát khỏi nơi này nhưng vô tình cả hai lại bị kéo vào một âm mưu to lớn hơn.

Thiên Bình