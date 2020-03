Cô gái trẻ 17 đóng đinh vào má để có má lúm đồng tiền như diễn viên Lê Tư

Nguyên tắc tạo lúm đồng tiền nhân tạo là đục một lỗ ở khóe miệng, ghim phần biểu bì da và phần cơ dính liền nhau. Cách làm như vậy sẽ khiến các cơ bên trong kéo biểu bì da xuống khi có cử động cười, khiến phần má có độ lõm khi cười.

Theo nghiên cứu, nụ cười là là kết quả tương tác của các cơ ở các bộ phận khác nhau của khuôn mặt. Về mặt khoa học, hầu hết các khối cơ trong toàn bộ cơ thể chúng ta được gắn vào xương bằng các sợi gân. Chỉ có các nhóm cơ biểu đạt tình cảm là không. Nó được gắn liền vào da, vì vậy khi co lại, nó sẽ ảnh hưởng đến da mặt và tạo ra các đường cong hoặc nhăn. Ví dụ, khi chúng ta cười, các cơ phần trán sẽ co lên trên, các cơ đoạn lông mày sẽ dồn về phía cánh mũi, và toàn bộ cơ vùng mắt lúc này sẽ co tập trung về nhãn cầu.