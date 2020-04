Cực hút với MV âm nhạc No, Thanks!

Quảng cáo

Ca khúc No, Thanks! do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác. Bài hát còn nhận được sự hỗ trợ của Youtuber nổi tiếng Hana’s Lexis biên dịch sang tiếng Anh để thông điệp không chỉ lan tỏa trong cộng đồng người Việt mà còn đến được nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Chiến dịch “No, Thanks!” do CHANGE phát động, kết hợp thời trang và âm nhạc một cách sáng tạo để mang thông điệp bảo vệ Trái Đất, nói không với các sản phẩm nhựa dùng một lần đến gần hơn với giới trẻ. Chia sẻ về những trải nghiệm của mình sau khi hoàn thành ca khúc và MV No, Thanks!, Bùi Công Nam cho biết: “Sau khi tham gia dự án này thì chính Nam cũng có những sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. Chẳng hạn như khi có ý định đặt đồ ăn về thì Nam sẽ cân nhắc kỹ hơn và nếu được thì ghi chú cho người ship hàng không lấy ống hút, muỗng, nĩa nhựa. Nam hy vọng là khi bài hát được ra mắt, sẽ có nhiều bạn trẻ cũng có những thay đổi nhỏ như Nam, và “chỉ với những đổi thay như thế” thì “đời đẹp hẳn lên nhiều lần””. Cùng thể hiện bài hát No, Thanks!, Kimmese chia sẻ: “Bài hát No, Thanks! với giai điệu vui tươi, lời bài hát dễ thuộc, tiếp thêm năng lượng tích cực cho mọi người trong mùa dịch này và bài hát truyền tải nội dung rất chính xác với thời điểm hiện nay. Đa số mọi người có thói quen xài đồ nhựa, hộp xốp... vì tiện lợi và rẻ. Nhưng việc tiêu huỷ rác thải nhựa sẽ thải ra một lượng CO2 khổng lồ và mất thời gian rất rất lâu để tiêu huỷ chúng. Ví dụ thay vì sử dụng cốc/ly nhựa dùng 1 lần, chúng ta nên mang theo bình nước có nắp đậy, vừa sạch, vừa cute lại còn an toàn với môi trường”.

Các nghệ sỹ tham gia MV No, Thanks! đã có những chia sẻ rất thẳng thắn và chân thành khi nói về sống xanh. Với Helly Tống thì “Sống xanh không phải là lý tưởng sống cao siêu. Nó là lối sống thân thiện với môi trường, đưa con người quay trở về những điều cơ bản nhất”. Trang Hý thì dí dỏm: "Không có gì là mãi mãi, chỉ có rác thải là tồn tại rất lâu! Không muốn tương lai phải đau đầu thì hôm nay hãy sống thật sạch xanh anh chị em ta nhé!". Với một sự suy tư, Quang Đại cho rằng: “Khi nghĩ về thiên nhiên, nghĩ về việc mỗi con người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh, Đại nhận thấy rằng sứ mệnh của mỗi chúng ta đều là yêu thương và bảo vệ thiên nhiên. Bởi thiên nhiên không phải là một nơi để ta ghé qua, đó là nhà, là điều ta cần chăm sóc và nâng niu. Giảm rác thải nhựa, cố gắng tái sử dụng đồ vật, sử dụng vật liệu dễ phân huỷ, trồng thêm cây đều là những việc chúng ta nên làm, cho thiên nhiên mà trước hết là cho chính mình”. Đồng quan điểm đó, Linn Nguyễn chia sẻ thêm: “Chúng ta thường quan tâm việc chăm sóc ngôi nhà riêng chúng ta đang ở mà quên đi rằng Trái Đất chính là ngôi nhà chung của nhân loại. Hãy yêu thương Trái Đất và hành động từ bây giờ như việc chúng ta từ chối sống cùng rác thải trong chính ngôi nhà của chúng ta. No Thanks! To Single-Use Plastic".

Rác thải nhựa từ lâu đã là một vấn đề nhức nhối của không chỉ Việt Nam mà còn là của nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Trung bình mỗi phút, có 2 triệu chiếc túi nilon được sử dụng trên toàn cầu. Cứ mỗi ngày trôi qua lại có thêm 500 triệu chiếc ống hút thải ra môi trường. Chị Ngô Thị Thanh Thảo, quản lý truyền thông của CHANGE chia sẻ: “Trong thời điểm căng thẳng của dịch COVID-19, người dân hoàn toàn ở nhà, bên cạnh một số vấn đề môi trường như ô nhiễm không khí được cải thiện thì một vấn đề môi trường khác đang trở nên trầm trọng hơn đó là lượng rác thải khổng lồ của các sản phẩm dùng một lần từ việc mua đồ mang về và từ y tế.



Ngoài kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu dần và tiến tới nói không với các sản phẩm nhựa một lần, chiến dịch "No, Thanks" còn hy vọng người dân sẽ nói không với khẩu trang y tế mà thay vào đó sử dụng khẩu trang vải, sẽ nấu ăn nhiều hơn thay vì mua đồ sẵn đựng trong các sản phẩm nhựa dùng một lần mang về”.

