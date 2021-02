Đến cả phim tâm linh “Thiên thần hộ mệnh” cũng phải né tránh COVID-19 bằng cách lùi lịch chiếu

Thiên thần hộ mệnh chính thức chốt ngày khởi chiếu mới

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, toàn bộ phim Tết Tân Sửu đều phải dời ngày khởi chiếu dẫn đến sự thay đổi cho hàng loạt bộ phim liền sau. Qua một thời gian cân nhắc, Thiên thần hộ mệnh chính thức chốt sổ này chiếu mới là 9/4/2021. Đón đầu mùa phim Hè - một trong những thời điểm ăn khách nhất trong năm của các rạp chiếu, bộ phim xoay quanh huyền thuật trong showbiz của đạo diễn Victor Vũ hứa hẹn nhiều chi tiết gây sốc.

Hot: “Biểu tượng sexy thế hệ mới” Soojin (G)I-DLE dính vào bê bối bạo lực học đường “Biểu tượng sexy thế hệ mới” Soojin (G)I-DLE dính vào bê bối mới, bị tố cáo là kẻ bắt nạt khi còn đi học, ăn trộm đồng phục học sinh của người khác, lấy trộm tiền và thường xuyên tụ tập với những người uống rượu, hút thuốc.

Bối cảnh ám ảnh nhất Thiên thần hộ mệnh

Với tham vọng mang đến trải nghiệm kinh dị tiệm cận thực tế nhất cho khán giả, Thiên thần hộ mệnh hé lộ trích đoạn hậu trường đằng sau phân cảnh Mai Ly (Trúc Anh) đi thỉnh Luk Thep tại mật thất chứa hàng trăm bức tượng giam giữ linh hồn người chết của một thầy pháp Thái Lan.

Đạo diễn Victor Vũ đã dự tính sang Thái Lan quay hình cho cảnh phim này, song vì dịch bệnh bùng phát nên đoàn phim đành phải tự dựng trường quay tại Việt Nam. Từ câu chuyện đi tìm búp bê đến quy trình làm phép cho Luk Thep sống động đến từng bước, ekip Thiên thần hộ mệnh phải đối mặt với những trải nghiệm tâm linh có độ chân thực gần như 100%.

Đến với dự án Thiên thần hộ mệnh, giám đốc sáng tạo Đỗ An đối mặt với rất nhiều áp lực khi đây không phải là bộ phim tâm linh đầu tiên của “ông hoàng bùa ngải” Victor Vũ. Làm việc với một người đã gây dựng được thương hiệu riêng về chủ đề tâm linh, bùa chú, Đỗ An phải nghiên cứu rất kỹ các bộ phim trước của Victor Vũ nhằm nắm bắt được tinh thần làm phim của nam đạo diễn. Không phải cứ khai thác chủ đề tà thuật trong showbiz là phần nhìn sẽ bị “hao hao” nhau, Đỗ An mong muốn đổi mới, trẻ hóa loại huyền thuật bí ẩn này bằng một diện mạo độc đáo và khác biệt.

Phương Nhi