Điểm mặt những bộ phim zombie châu Á gây náo loạn màn ảnh rộng

Train to Busan (2016)

Bộ phim của đạo diễn Yeon Sang-ho ra mắt khán giả năm 2016 với sự tham gia của nam tài tử điển trai Gong Yoo chính là một trong những cú hích phòng vé lớn nhất của dòng phim zombie và trở thành hiện tượng của không chỉ châu Á mà còn cả thế giới. Câu chuyện sống còn của nhân loại đứng trước nguy cơ đại dịch zombie lan rộng và nổi bật là hình ảnh người cha dùng cả sinh mạng để bảo vệ con gái đã khiến trái tim hàng triệu khán giả trên thế giới dõi theo và rung động mãnh liệt.

Train to Busan cũng chính là một trong những viên gạch đầu tiên thiết lập vị thế của điện ảnh Hàn Quốc ở đấu trường thế giới. Câu chuyện, diễn xuất và hiệu ứng của bộ phim này có chất lượng không thua gì một bộ phim Hollywood.

One Cut of the Dead (2017)

One Cut of the Dead là một trong những tác phẩm lấy đề tài xác sống của châu Á và nhận được sự chú ý của Phương Tây. Tờ báo Variety nhận xét rằng bộ phim là "tác phẩm hài - kinh dị sáng tạo một cách kỳ diệu", "thổi làn gió mới vào dòng phim xác sống". Quả thật đúng vậy, bộ phim chính là một trải nghiệm điện ảnh đầy lạ lùng và không kém phần hài hước, sáng tạo mà đạo diễn Shinichiro Ueda đã thể hiện trong một cốt truyện “có 1 không 2”. Còn nội dung phim thế nào … coi thì sẽ rõ nhé cả nhà!

Rampant (2018)

Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về chất lượng, nhưng Rampant vẫn là một trong những phim bom tấn lấy đề tài zombie đáng chú ý của điện ảnh châu Á: cùng nhà sản xuất của Train to Busan, kinh phí đầu tư khủng lên đến 15 triệu USD và có sự góp mặt của hai nam tài tử nổi tiếng Hyun Bin và Jang Dong Gun. Bộ phim lấy bối cảnh thời Joseon, xoay quanh cuộc đụng độ với đám dạ quỷ - xác sống chuyên xuất hiện vào ban đêm của hoàng tử Lee Chung khi đang trên đường trở về quê hương.

Peninsula (2020)

Nối tiếp thành công của Train to Busan năm nào, Peninsula chính là cú hích phòng vé mới nhất của xứ sở kim chi với điện ảnh châu Á. Tuy còn nhiều tranh cãi về chất lượng nội dung, nhưng ra mắt thời điểm hậu dịch của nền điện ảnh, bộ phim vẫn thỏa mãn khán giả với bức tranh kinh dị của đại dịch xác sống, màn đua xe không hề kém cạnh phim Hollywood và sự xuất hiện của “thánh sống” Kang Dong Won.

Bộ phim lấy bối cảnh 4 năm sau thế giới trong Train to Busan, khi những người sống sót được đưa đến các khu vực khác và Hàn Quốc trở thành “thế giới xác sống” nguy hiểm. Hai nhân vật chính được lệnh quay trở về Hàn Quốc, vượt qua đám xác sống đáng sợ và Băng 631 để truy tìm chiếc xe tải chứa nguồn tiền khổng lồ …

Zombie Mansion (2020)

Dinh thự xác sống là tác phẩm mới nhất của điện ảnh châu Á lấy đề tài zombie ra rạp. Chuyện phim theo chân hai thám tử trung học nổi tiếng Yuzuru Hamura và Kyosuke Akechi. Nhận được lời đề nghị hấp dẫn, hai thám tử trung học này quyết định ghé thăm một dinh thự ven hồ để điều tra về vụ mất tích bí ẩn của cô gái trẻ cách đây nhiều năm trời. Cùng lúc đó, cả hai phải đối phó với sự xuất hiện kỳ lạ của nữ sinh cùng trường Hiruko Kenzaki - người cũng là một thám tử tư đầy tham vọng.

Họ cùng nhau tham gia vào một trại hè và ở lại tại một dinh thự trên núi mang tên Shijinso. Không ngờ, họ cùng tất cả các lữ khách bị binh đoàn xác sống tấn công. Đồng thời, lợi dụng tình cảnh éo le này, có kẻ nào đó đã gây ra chuỗi án mạng liên hoàn tại dinh thự. 15 nghi phạm. Kẻ sát nhân là người, hay là thây ma? Đáp án chỉ có một!

Thiên Bình