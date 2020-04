Diễn viên Minh Béo, Trà My bày chiêu trò ăn theo dịch COVID-19 một cách phản cảm

Quảng cáo

Những ngày này, cả thế giới cùng chung tay cố gắng hết sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 thì giới nghệ sĩ Việt Nam cũng có nhiều hành động đẹp. Nhiều ca sĩ, người mẫu đã có hành động thiết thực khi quyên tặng tiền hoặc thiết bị vật tư y tế để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đa phần nghệ sĩ đều có nhiều cách khác nhau để kêu gọi mọi người ủng hộ chỉ thị “cách ly toàn xã hội”, lan truyền tinh thần tích cực lạc quan cùng nhau chống lại COVID-19.

Bộ ảnh gây phẫn nộ của Minh Béo.

Nhưng vẫn có những con sâu làm rầu nồi canh, có những người mang danh là nghệ sĩ nhưng lại khiến đồng nghiệp và khán giả phẫn nộ vì những hành động gây chú ý một cách phản cảm. Điển hình như Minh Béo đã đăng tải trên trang cá nhân bộ ảnh đeo cánh thiên thần với chú thích “Minh Béo ước gì sẽ làm thiên thần làm cho virus Corona biến mất hẳn trong vũ trụ này và mang lại hạnh phúc và sức khỏe đến cho mọi người nha".

Bỏ qua việc bộ ảnh được cắt ghép cẩu thả và lạc hậu thì mọi người đều không giấu được ác cảm với Minh Béo sau vụ việc bị bắt giữ vì ấu dâm trên đất Mỹ. Kết quả là bài đăng này của Minh Béo nhận về hàng nghìn bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Rất nhiều nghệ sĩ khác cũng công khai chỉ trích Minh Béo và cho rằng những người như thế này cần bị cách ly khỏi xã hội.

Phát ngôn gây bão của diễn viên Trà My.

Ngoài Minh Béo, diễn viên Trà My từng đóng phim Thương nhớ ở ai cũng gây sóng gió mạng xã hội khi công khai đăng tải một bình luận không ai chấp nhận nổi: "Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ!". Tuy rằng, sau đó Trà My đã xóa bỏ bài đăng này nhưng khán giả vẫn không thể bỏ qua cho cô, xem Trà My như người vô tâm, quá lạnh lùng khi nói về sinh mạng của hàng chục nghìn người.

Những hành động gây chú ý dựa trên dịch bệnh COVID-19 như Minh Béo, Trà My đúng là đã thu hút được khán giả, nhưng lại có tác dụng ngược khi chỉ nhận về những lời chỉ trích mà thôi.

Hồng Tuyết