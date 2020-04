"Đột nhập" siêu biệt thự trị giá 36 triệu USD mới tậu của Kylie Jenner

Quảng cáo

Siêu biệt thự này còn có bốn nhà khách riêng biệt, hồ bơi tuyệt đẹp và phòng bảo vệ 24/7. Giá ban đầu chủ nhân biệt thự này đưa ra là 45 triệu USD nhưng Kylie đã "mặc cả" được còn 36,5 triệu USD. Ngoài biệt thự mới tậu, nữ tỷ phú 9X đình đám còn có nhiều nhà đất khác trên khắp nước Mỹ. Ngôi nhà cô đang ở trị giá 12 triệu USD cũng ở Los Angeles, Mỹ. Thời gian qua, do dịch COVID-19 lan rộng nên Kylie Jenner chỉ ở nhà chống dịch. Cô cũng liên tục kêu gọi các fan ở nhà để giữ an toàn cho bản thân, xã hội. Đáng chú ý, người đẹp đã ủng hộ tuyến đầu chống dịch của Mỹ 1 triệu USD và hàng chục nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn do công ty của cô sản xuất.

Thời gian qua, do dịch COVID-19 lan rộng nên Kylie Jenner chỉ ở nhà chống dịch.

Phòng khách siêu ấm cúng và "khủng" không khác gì một rạp chiếu phim.

Một không gian hoàn hảo đảm bảo cho mọi sở thích của Kylie và con gái Stormi.

Phòng ăn lớn này là không gian hoàn hảo cho Kylie tổ chức vô số bữa tiệc tối như Valentine, sinh nhật và nhiều sự kiện khác.

Đây là quán bar yêu thích được Kylie thiết kế với mục đích sử dụng để quay các video YouTube.

Kylie đã sử dụng căn phòng này làm bối cảnh cho những bức ảnh đầu tiên mà cô chia sẻ từ biệt thự lên trên mạng xã hội với chú thích, "lover girl".

Ánh sáng được chú trọng và tạo điểm nhấn phong cách riêng của chỉ mình Kylie mới có được. Kylie Jenner đạt danh hiệu tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới do tạp chí Forbes trao tặng 2 năm liền - 2019, 2020. Kylie Kristen Jenner (sinh ngày 10 tháng 8 năm 1997) là một nhân vật truyền hình thực tế và hot girl mạng xã hội, người mẫu ảnh, doanh nhân, tỷ phú người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 trên kênh E! và là người sáng lập đồng thời chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Kylie Jenner nổi tiếng thông minh và khôn ngoan dù chỉ mới 23 tuổi. Người đẹp từng tuyên bố đã có thể tự nuôi bản thân, không cần cha mẹ chu cấp từ khi mới 15 tuổi. Năm 2017, Kylie có mặt trong danh sách 100 người nổi tiếng của Tạp chí Forbes, và trở thành người trẻ nhất có mặt trong danh sách này. Kylie cũng có show truyền hình thực tế riêng Life of Kylie, được chiếu trên kênh E! vào ngày 6 tháng 8 năm 2017. Kylie Jenner đạt danh hiệu tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới do tạp chí Forbes trao tặng 2 năm liền - 2019, 2020 . Là người giàu có, nổi tiếng, Kylie Jenner rất tích cực với các hoạt động từ thiện xã hội. Hiện tại, trang cá nhân Instagram của Kylie Jenner đạt hơn 171 triệu lượt theo dõi và cô có 1 con gái 2 tuổi tên là Stormi.

