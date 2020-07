Dương Triệu Vũ bức xúc tung bằng chứng bị người giúp việc lập kế trộm đồ

Vì lý do công việc quá bận rộn nên nhiều sao Việt phải có thêm trợ lý để phụ giúp lịch trình hoạt động hằng ngày hoặc thuê người giúp việc để hỗ trợ việc nhà. Có những người may mắn gặp được trợ lý hay giúp việc thật thà, tốt bụng nên được các sao xem như người nhà nhưng cũng có những ngôi sao chẳng may gặp được người thiếu tin cậy.

Như ca sĩ Pha Lê từng đau lòng phát hiện bị người nhà lấy đi điện thoại và toàn bộ số kim cương cô để trong nhà. Ca sĩ Nguyên Vũ hay Hoa hậu Kỳ Duyên thì ngỡ ngàng hơn nữa khi biết trợ lý thân tín chính là thủ phạm lấy đi nhiều đồ đạc có giá trị. Tất nhiên, sau đó họ đã ngưng hợp tác với những trợ lý này nhưng niềm tin thì không dễ gì tìm lại được.

Mới đây, Dương Triệu Vũ cũng không giấu được bức xúc khi phát hiện ra thân phận thật của người giúp việc. Trên mạng xã hội, nam ca sĩ chỉ sẻ clip trích xuất từ camera cho thấy người giúp việc đang kéo một túi rác to vào nhà rác. Theo Dương Triệu Vũ tiết lộ thì bên trong túi rác này có một chiếc máy tính xách tay mà người giúp việc đang tìm cách tẩu tán.

Dương Triệu Vũ giải thích: “Nữ cường nhân mang những cái bịch đầy đồ vào thùng rác để thủ tiêu! Sắp xếp! Chị ấy còn thay đồ và trùm kín mít khi trong phòng "rác"! Nơi hôi thúi này vào chỉ muốn chạy ra cho nhanh. Nhưng chị ấy trong đó rất lâu... để làm gì ta? Để thay đồ và trùm người lại kín mít! Chị quá lợi hại. Em tặng chị luôn cái laptop đó! Chị xứng đáng với thủ đoạn này!".

Hiện chưa biết Dương Triệu Vũ xử lý vụ việc ra sao nhưng nhiều khán giả khuyên nam ca sĩ nên báo công an. Bởi máy tính xách tay không chỉ là một vật dụng đắt tiền mà còn chứa nhiều thông tin cá nhân quan trọng.

Thiên Bình