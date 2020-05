Erik tung MV “Em không sai, chúng ta sai”, Đức Phúc - Hoà Minzy đóng vai chính mình!

Dự án trở lại của Erik với MV Em không sai, chúng ta sai đã chính thức lên sóng sau một tuần liên tục hé lộ thông tin hấp dẫn. Erik vốn định ra mắt MV này vào tháng 3 nhưng đành hoãn lại bởi vướng dịch bệnh nên mãi đến bây giờ Em không sai, chúng ta sai mới có thể ra mắt khán giả.

Em không sai, chúng ta sai là ca khúc đánh dấu lần đầu tiên hợp tác giữa nam ca sĩ Erik và chuyên gia tạo hit của V-pop - nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Những bản hit đánh dấu sự “mát tay" của Nguyễn Phúc Thiện do chính anh sáng tác và tham gia vào khâu sản xuất, hoà âm phối khí có thể kể đến: Đừng yêu nữa, em mệt rồi (Min), Yêu là tha thu (Only C), Yêu không nghỉ phép (Isaac),Shh! Chỉ ta biết thôi (OST phim Chị Chị Em Em - Chi Pu)..

Erik và Nguyễn Phúc Thiện đã cùng nhau “bắt tay" tạo nên một ca khúc hội tụ mọi yếu tố để trở thành một bản hit của Vpop: giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, dễ nghe dễ thuộc và dễ hát theo, lời bài hát sở hữu những câu quote “trúng tim đen" của giới trẻ. Ngoài ra, giọng hát đầy ngọt ngào và truyền cảm của Erik đã truyền tải thông điệp lẫn cảm xúc của bài hát rất tốt giúp Em không sai, chúng ta sai tiếp tục làm dài thêm danh sách những bản hit “cộp mác" Erik.

MV của ca khúc Em không sai, chúng ta sai cũng cho thấy được sự đầu tư mạnh tay của Erik. Không chỉ mời hẳn 2 chị em Hoà Minzy - Đức Phúc làm "cameo" trong MV mà sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy cũng là 1 bất ngờ lớn. Đây là lần đầu tiên gia đình Hoa Dâm Bụt đóng chung trong một sản phẩm âm nhạc chính thức và cũng là lần đầu tiên Hoa hậu Tiểu Vy đóng MV ca nhạc

Trong MV, Erik đã vào vai… chính mình - một nam ca sĩ nổi tiếng luôn bị báo chí và người hâm mộ vây quanh, rất bận rộn với công việc mà bỏ bê bạn gái của mình. Tiểu Vy vào vai một cô bạn gái thường xuyên rơi vào tình thế chỉ là “mối quan tâm thứ hai" của Erik, xếp sau công việc và luôn cảm thấy tủi thân, không cảm nhận được tình yêu của Erik trong cuộc tình này. Đức Phúc và Hoà Minzy cũng trong vai chính mình, là 2 người bạn thân của Erik trong showbiz đã vô tình gặp Erik tại nhà hàng, từ đó tạo nên tình huống Erik buộc phải “giấu diếm" bạn gái Tiểu Vy.

Tuy nhiên, kịch bản MV đã tạo nên một bất ngờ lớn khi Tiểu Vy bất ngờ gặp lại mối tình đầu năm xưa, nảy sinh tình huống “tình cũ không rủ cũng tới" và chính Tiểu Vy mới là người ngoại tình và phản bội Erik. Một người bạn trai không quan tâm đến bạn gái của mình, ngậm ngùi nhìn cô gái ấy bị người khác “cướp đi". Một người bạn gái cô đơn trong tình yêu đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà ngả vào lòng một người đàn ông khác. Cuối cùng, Erik là người đã nói lời chia tay để tìm lối giải thoát cho cả hai.

