Fan của Disney hẳn sẽ đứng ngồi không yên trước loạt dự án đỉnh cao cho 2021-2022

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Quá trình sản xuất của bom tấn Marvel về siêu anh hùng Châu Á đầu tiên Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã chính thức kết thúc. Kịch bản được biến kịch người Mỹ gốc Hoa Dave Callaham chấp bút, và được đạo diễn bởi nhà làm phim người Mỹ gốc Á Destin Daniel Cretton.

Hãng phim công bố dàn diễn viên châu Á với những cái tên kỳ cựu như Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh, mỹ nhân TVB Trần Pháp Lai và các tên tuổi mới như Simu Liu, Awkwafina, Ronnie Cheng. Bộ phim dự kiến sẽ khởi chiếu tại các rạp vào ngày 9 tháng 7 năm 2021.

Captain Marvel 2

Nữ diễn viên Brie Larson quay trở lại vai diễn Carol Danvers trong phần tiếp theo của bom tấn Captain Marvel. Phần phim này sẽ được cầm trịch bởi nữ đạo diễn Nia DaCosta. Tham dự với dàn cast cũ là hai gương mặt mới là Iman Vellani trong vai Ms. Marvel và Teyonah Parris trong vai Monica Rambeau đã từng xuất hiện trong series Wanda Vision's.

Brie Larson đã từng tiết lộ trong buổi họp báo ra mắt phim tại Singapore năm 2019 rằng Ms. Marvel là nhân vật tiếp theo trong MCU mà cô rất háo hức để hợp tác. Captain Marvel 2 dự kiến ra rạp vào 11/11/2022.

Thor: Love and Thunder

Xuất hiện trong hàng loạt tin đồn gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel, nhưng mãi đến hôm nay hãng phim mới chính thức xác nhận rằng nam tài tử từng nhận giải Oscar - Christian Bale sẽ xuất hiện trong phần phim tiếp theo của Thần Sấm Thor trong vai phản diện Gorr – Sát Thần. Bộ phim dự kiến sẽ ra rạp ngày 6/5/2022.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Đạo diễn Peyton Reed sẽ trở lại cầm trịch vị trí đạo diễn cho phần phim thứ 3 về siêu anh hùng Người Kiến với tên gọi là Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Dàn diễn viên vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc như Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, và Michelle Pfeiffer. Kathryn Newton sẽ tham gia bộ phim trong vai con gái của Scott Lang, Cassie Lang và nam diễn viên Jonathan Majors thủ vai Kang the Conqueror.

Fantastic Four/ Bộ Tứ Siêu Đẳng

Đạo diễn của “Spiderman: Homecoming” Jon Watts sẽ nắm quyền cầm trịch phần phim mới về bộ tứ huyền thoại đầu tiên của hãng phim Marvel.

Black Panther 2/ Chiến Binh Báo Đen 2

Giám đốc Kevin Feige đã khẳng định chắc chắn rằng Marvel Studios sẽ không tìm kiếm người mới vào vai của T’Challa để tưởng nhớ nam diễn viên quá cố Chadwick Boseman. Thay vào đó, loạt phim Black Panther sẽ chuyển hướng đến các nhân vật khác và để khán giả nhận định đây là câu chuyện về thế giới Wakanda nói chung. Ryan Coogler vẫn sẽ là người nắm giữ vai trò đạo diễn cho Black Panther 2 nhưng phần tiếp theo của bộ phim có thể bị đẩy lùi đến 8/7/2022.

Encanto

Encato là bộ phim hoạt hình dài tiếp theo của hãng phim Disney sau phim hoạt hình lấy cảm hứng Đông Nam Á: Raya. Encanto sẽ đưa khán giả đến với vùng đất Columbia nơi một gia đình phép thuật sinh sống trong xứ sở nhiệm màu. Bộ phim được dẫn dắt bởi đạo diễn Byron Howard và Jared Bush. Phần âm nhạc của Encanto sẽ được diễn viên nhà soạn nhạc tài năng Lin Manuel Miranda đảm nhận.

The Little Mermaid

Sau hàng loạt tranh cãi nổ ra về vai nữ chính Ariel thì hãng phim Disney nay đã người hâm mộ một câu trả lời rõ ràng. Nàng tiên cá phiên bản live-action công bố dàn diễn viên bao gồm: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Awkwafina, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Melissa McCarthy và Javier Bardem. Ngồi ghế đạo diễn là đạo diễn tài năng Rob Marshall. Phần âm nhạc bao gồm những bản nhạc mới và những bài hát gốc từ bản phim hoạt hình sẽ được đảm nhận bởi bộ đôi soạn nhạc nổi tiếng Alan Menken và Lin-Manuel Miranda.

Turning Red

Người nhận được tượng Vàng Oscar cho phim ngắn Bao, Domee Shi sẽ mang đến cho khán giả bộ phim hoạt hình mới Turning Red. Bộ phim xoay quanh cô bé Mei, một cô bé đang phải trải qua tuổi dậy thì đầy khó khăn. Bất cứ khi nào cô bé cảm thấy quá phấn khích, cô sẽ biến thành một con gấu trúc màu đỏ.

Lightyear

Lightyear, phần spin-off của series hoạt hình Toy Story, kể về nguồn gốc của Buzz Lightyear sẽ ra mắt vào tháng 6/2022. Đặc biệt hơn, Buzz Lightyear sẽ được lồng tiếng bởi nam diễn viên Chris Evans.

Phương Nhi