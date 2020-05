Fan của Twilight (Chạng vạng) phấn khích về cuốn tiền truyện mang tên Midnight Sun

Mặc dù "Quân vương bất diệt" tập 6 chỉ tăng rating nhẹ 7,4 và 10,3% so với tập 5, nhưng tập 7 của "Quân vương bất diệt" mới được coi là "cú chót" để bộ phim này "lội ngược dòng" khi Tae Eul đáp trả lại tình cảm của Lee Gon ở Đại Hàn Dân Quốc, cuộc hội ngộ của các cặp song trùng cùng bí mật về quy luật song trùng, sự xuất hiện của Luna, nhân vật được coi là nút thắt của toàn bộ câu chuyện...

Theo AGB Nielsen, rating toàn quốc của tập 4 The King: The Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) dừng ở con số 8,0 và 9,7% (so với tập 3 lần lượt là 7,8%, 9%). Liệu với các tình tiết "ăn view" ở tập 5 thì tình hình rating của phim có được cải thiện lên 2 con số trong cuộc đua với Thế giới hôn nhân?