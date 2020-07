Hành trình từ “hot girl trà sữa” đến một trong những “minh tinh quyến rũ nhất Việt Nam“

Sở hữu nhan sắc nổi bật với gương mặt đậm chất điện ảnh và vóc dáng nóng bỏng, Jun Vũ gây ấn tượng ở mọi cảnh quay, mọi bộ phim. Từ hình tượng nữ sinh lạnh lùng cho đến đào nương khi hiền dịu, khi thì trở thành hiện thân của hận thù, ai oán… người đẹp sinh năm 1995 đều được khán giả hết lời khen ngợi. Không những sở hữu ngoại hình xuất chúng, nữ diễn viên 25 tuổi còn có thần thái mà không phải ai cũng có, ngay cả khi chẳng cần nhiều lời thoại.

Hình ảnh chính mà Jun Vũ luôn muốn hướng tới mỗi khi xuất hiện trước khán giả chính là một cô gái nhẹ nhàng, tinh tế và pha chút sang chảnh nữ tính. Thỉnh thoảng, tùy vào từng dịp mà Jun Vũ sẽ biến đổi để cho hình ảnh trở nên khác lạ, mới mẻ một chút qua các bộ hình gợi cảm, quyến rũ hoặc các vai diễn chẳng hạn, nhưng điều đó không có nghĩa là Jun Vũ muốn hướng tới hình ảnh đó.

Jun Vũ có một thân hình khá mỏng và gầy nên số đo vòng 2 cũng vì thế mà nhỏ theo, chính vì vậy khi tập gym, Jun thường chú trọng vào vòng 3 nhiều hơn vòng 2 vì Jun muốn thân hình của mình trông đầy đặn hơn một chút. Việc sở hữu 3 vòng cân đối cũng sẽ khiến vòng eo của Jun trông hấp dẫn hơn.

Khúc ngoặt trong sự nghiệp của Jun Vũ là khi diễn trong MV Sau tất cả của ca sĩ Erik (2015) và sau đó được biết tới trong 2 bộ phim điện ảnh 12 Chòm Sao: Vẽ đường cho yêu chạy (2015) và Cho em gần anh thêm chút nữa (2016). Đỉnh cao sự nghiệp điện ảnh của Jun Vũ cho tới nay là bộ phim Tháng năm rực rỡ (2018), tiếp đó là Người bất tử (2018). Jun Vũ ngày càng nhận được sự quan tâm yêu mến từ đông đảo người hâm mộ, chỉ tính riêng trên trang instagram của Jun Vũ đã có 1,7 triệu lượt theo dõi.

Từ sau lần xuất hiện gần nhất trong phim Người bất tử, Jun Vũ chưa có thêm vai diễn ấn tượng nào khác, song cô vẫn luôn là gương mặt trang bìa của các tạp chí thời trang, làm đẹp..., đồng thời là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu. Đó là lí do cô kiếm được bộn tiền so với những diễn viên, hot girl khác. Tuy nhiên, Jun vẫn sẽ tập trung vào công việc diễn viên của mình là chính... chỉ là chưa tới lúc ra mắt sản phẩm thôi, bởi điện ảnh vẫn là đam mê mà Jun Vũ theo đuổi đến lúc “sức cùng lực kiệt”.

Vốn là người hay suy nghĩ nhiều, lại hay để tâm tới những gì người khác nói về mình nên nếu chọn scandal để nổi tiếng chắc Jun sẽ không chịu nổi áp lực, nên Jun chọn mình cứ là mình và chuyên tâm vào đúng công việc của bản thân thôi. Jun không muốn khi nhắc tới tên tuổi của mình, mọi người chỉ nhớ tới những scandal thay vì sản phẩm của bản thân. Jun đã rất may mắn khi thuyết phục được gia đình an tâm cho mình theo đuổi con đường nghệ thuật, rất may mắn khi có được một vài chiếc cúp khích lệ nhắc nhở bản thân Jun phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những thành tựu này; có được những vai diễn đáng nhớ, những kỷ niệm và kinh nghiệm quý báu trong nghề, những người bạn và những khán giả, người hâm mộ rất đáng yêu luôn bên cạnh ủng hộ cho Jun.

Jun luôn muốn bản thân có thể trải nghiệm được nhiều thứ khác nhau cả trong công việc lẫn đời thường. Có rất nhiều màu sắc vai diễn khác nhau mà Jun muốn thử mà chưa làm được. Ngoài đời, mọi người có ấn tượng ban đầu về Jun là dịu dàng qua cách ăn mặc và ngoại hình mỏng manh thì sẽ bất ngờ bởi Jun rất đam mê và thường hay chơi các trò mạo hiểm, game online và đánh võ… vốn thường chỉ thấy ở con trai. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, Jun không đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu, nhưng lại rất “cầu toàn” về cảm xúc. Bởi lẽ vậy mà đến giờ Jun vẫn chưa có “tin vui” để thông báo.