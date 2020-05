Hóa tù nhân vượt ngục, Daniel Radcliffe không còn là “cậu bé phù thủy” mà bạn biết

Nhắc đến cái tên Daniel Radcliffe, khán giả đại chúng thường nghĩ ngay tới nhân vật Harry Potter, chàng phù thủy trường Hogwarts trong loạt phim bom tấn cùng tên. Trải qua nhiều vòng sát hạch gắt gao, Daniel Radcliffe lần lượt đánh bại vô số đối thủ nặng kí rồi giành lấy vai diễn một cách thuyết phục. Không chỉ làm hài lòng toàn thể ekip và nữ nhà văn J. K. Rowling, anh chàng còn khiến cả giới phê bình, fan văn học lẫn công chúng sửng sốt bởi ngoại hình, thần thái giống hệt miêu tả về cậu bé phù thủy trong truyện gốc.

Tuy nhiên, vai diễn kinh điển kể trên cũng khiến Daniel Radcliffe rất khó khăn để thoát khỏi cái bóng quá lớn của “cậu bé phù thủy”. Đó chính là lý do Daniel Radcliffe từng quyết định thử sức cùng lĩnh vực kịch nghệ từ khi loạt phim Harry Potter còn chưa hạ nhiệt. Đặc biệt, vào năm 17 tuổi (2008), chàng trai trẻ từng khiến người hâm mộ sững sờ khi đóng vai Alan Strang, gã thanh niên tôn sùng loài ngựa hệt đấng tối cao trong vở chính kịch Equus. Sẵn sàng phô bày cơ thể trước mặt hàng ngàn người xem, màn trình diễn đầy táo bạo của anh đã đón nhận cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình khó tính.

Trở lại sự nghiệp điện ảnh hậu Harry Potter, nam tài tử đang hướng đến các bộ phim độc lập, có kinh phí thấp nhưng sở hữu câu chuyện hoàn toàn mới mẻ. Xuyên suốt chặng đường diễn xuất, Daniel Radcliffe từng ghi điểm mạnh mẽ khi hóa thân thành vị luật sư góa vợ (The Woman in Black, 2012), nhà thơ đồng tính (Kill Your Darling, 2013), thanh niên mọc sừng (Horns, 2013) cho tới cái xác chết biết… nói (Swiss Army Man, 2016) hay tay lập trình viên số nhọ (Guns Akimbo, 2019). Gia tài nhân vật đồ sộ này đã chứng tỏ nỗ lực biến hóa đa dạng, chẳng ngần ngại làm mới bản thân của chàng diễn viên 31 tuổi.

Mới đây nhất, khán giả sẽ tái ngộ Daniel Radcliffe qua phim Phi vụ đào tẩu (Escape From Pretoria), tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật tại lục địa đen vào cuối thập niên 70. Daniel đảm nhận nhân vật Tim Jenkin, nhà đấu tranh nhân quyền Nam Phi bị chính quyền độc tài giam giữ trong nhà ngục Pretoria. Quyết tâm thoát khỏi cảnh tù đày, ông và hai người đồng đội đã thực hiện kế hoạch vượt ngục không tưởng, làm rúng động dư luận quốc tế thời bấy giờ.

“Tôi yêu mọi thứ liên quan đến diễn xuất. Đối với tôi, đó là tất cả”, nam tài tử chia sẻ. Dù vẫn bị so sánh với hình tượng chàng phù thủy Harry Potter năm nào, tuy nhiên, Daniel Radcliffe vẫn không ngừng phấn đấu, khẳng định thực lực bản thân bằng hàng loạt vai diễn gai góc, táo bạo.

Hồng Tuyết