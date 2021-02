Hot: “Biểu tượng sexy thế hệ mới” Soojin (G)I-DLE dính vào bê bối bạo lực học đường

Vừa xuất ngũ chưa lâu nhưng D.O. (EXO) đã bận rộn với lịch trình hơn bao giờ hết. Mới đây, anh chàng đã xác nhận sẽ thủ vai nam chính trong bộ phim làm lại từ Secret của Châu Kiệt Luân và hôm nay D.O. thông báo tới các fans rằng mình đang tiến hành thu âm cho album, chuẩn bị sẵn sàng cho màn ra mắt solo. Ngay từ những ngày đầu ra mắt cùng EXO, D.O đã là một trong những câu hút fans khi sở hữu giọng hát trầm ấm đầy cảm xúc và đôi môi hình trái tim đáng yêu. Anh chàng cũng là một trong những người phá vỡ được định kiến “Idol đóng phim” khi đã có sự thể hiện vô cùng xuất sắc ở các vai diễn được giao và sở hữu kha khá các tác phẩm nổi bật ở cả mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh như: Cart, Room 7, It's Okay That's Love, 100 Days My Prince… Vào năm 2019, dù chưa chính thức ra mắt solo nhưng ca khúc That's okay được D.O. phát hành thông qua dự án SM Station đã gây được ấn tượng mạnh mẽ không chỉ với công chúng mà cả trong giới nghệ sĩ, That's okay đã được hơn 100 nghệ sĩ nhắc đến cùng với lời khen ngợi không ngớt dành cho sản phẩm này.