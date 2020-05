Hwasa, cô gái thừa cá tính và mạnh mẽ để phá vỡ mọi tiêu chuẩn ở K-Pop

Cô gái phá vỡ mọi tiêu chuẩn

Từ khi debut đến giờ, Hwasa đã cho thấy cô là một idol phá vỡ mọi tiêu chuẩn của K-Pop. Giữa một rừng các cô gái da trắng, gương mặt xinh xắn như búp bê thì Hwasa bỗng dưng nổi bật với làn da nâu bóng đầy khỏe mạnh, gương mặt góc cạnh với các đường nét đầy ấn tượng đậm nét phương Tây. Người khác thích mắt to tròn như mắt bồ câu thì Hwasa lại luôn nhấn mạnh vào đôi mắt xếch.

Cả về tính cách, Hwasa cũng chẳng giống ai. Các nữ idol luôn đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, xinh đẹp chỉn chu mọi lúc mọi nơi thì chỉ có Hwasa là vô tư để mặt mộc, mặc đồ đơn giản xuề xòa, tóc bù xù chưa chải mà xuất hiện trên show thực tế I Live Alone. Hwasa sẵn sàng nằm dài trên giường vừa xem tivi vừa ăn vặt, chẳng có chút nào hình ảnh chỉn chu nết na. Chưa kể cô còn sẵn sàng ra tiệm vỉa hè để chén ngon lành món lòng bò nướng vốn là món chứa nhiều chất béo, bị đưa vào danh sách cấm ăn của nhiều nghệ sĩ.

Có lần Hwasa lại gây chú ý, khi xuất hiện trên show truyền hình Problem Child In House để khoe sức ăn khỏe hơn người của mình. Các thành viên của show này rất ngạc nhiên khi thấy Hwasa ăn giỏi hơn cả nam giới, và đã hỏi xem Hwasa có được phép ăn nhiều như thế không, khi cô đang chuẩn bị quảng bá sản phẩm mới cùng nhóm Mamamoo. Và Hwasa tỉnh bơ đáp rằng cô nàng luôn ăn thỏa thích, ăn bất kỳ thứ gì mình muốn mà không quan tâm đến cân nặng. Ngay sau khi nghe Hwasa mạnh mẽ khẳng định niềm vui ăn uống của mình, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích cô nàng vì không chịu giảm cân, không quan tâm đến vóc dáng như các nữ idol khác. Nhưng tất nhiên Hwasa chẳng hề bận tâm.

Bật lại cả giám đốc công ty

Khi nhóm Mamamoo mới ra mắt, Hwasa là cô gái bị khán giả la ó tẩy chay nhiều nhất. Đơn giản vì Hwasa đã lệch hẳn khỏi chuẩn ngoại hình của các nữ idol K-Pop. Thế nên nhiều khán giả không thể chấp nhận được Hwasa, cho rằng cô không đủ tiêu chuẩn làm một idol K-Pop. Thậm chí nhiều anti-fan còn mở hẳn cuộc vận động thu thâp chữ ký đòi đuổi Hwasa ra khỏi nhóm Mamamoo. Thế nhưng Hwasa dù mới chỉ là tân binh, đã chẳng để những lời chỉ trích chê bai ấy làm ảnh hưởng đến mình. Thậm chí cô còn mạnh mẽ quyết tâm hơn nữa, nhằm chứng tỏ rằng cô có tài năng, là một hình mẫu khác biệt, và nhất định sẽ thành công.

Mới đây, cư dân mạng mới có dịp biết rằng Hwasa đúng là cá tính từ nhỏ. Chuyện là trước khi nhóm Mamamoo debut, giám đốc điều hành công ty quản lý RBW Ent đã dặn dò các thành viên đều để tóc dài. Bởi tóc dài rất dễ tạo thành nhiều kiểu khác nhau, nhất là khi Mamamoo vẫn chưa định hình được concept chủ đạo. Rồi chỉ ngay ngày hôm sau, Hwasa xuất hiện với mái tóc tém siêu ngắn khiến cả công ty sửng sốt. Và tất nhiên giám đốc chỉ còn biết cười gượng trước màn chơi lớn của cô nàng tân binh. Hwasa vẫn debut với mái tóc phá cách này, và ai cũng công nhận nó cực hợp với hình tượng khỏe khoắn ấn tượng của cô nàng. Còn nhớ khi mới gia nhập showbiz, Hwasa từng nhận nhiều chỉ trích vì đi lệch khỏi quỹ đạo chung của các nữ idol. Nhưng giờ đây, khán giả đã chấp nhận sự khác biệt ấy, đã yêu mến Hwasa vì cá tính và chất riêng của cô.

Có cá tính đến đâu cũng sẽ hết mình vì gia đình



Trong một tập của show thực tế I Live Alone, các khách mời đã cùng chia sẻ về việc họ đã làm với khoản tiền đầu tiên mình kiếm được. Hwasa (Mamamoo) kể rằng mãi đến sau ca khúc Um Oh Ah Yeh, các thành viên của nhóm mới bắt đầu nhận được tiền lương. Khi ấy, Hwasa đã đưa toàn bộ tiền cho bố mẹ, để bố mẹ trả nợ và để dành tiền tiết kiệm. Đó là năm 2014, khi Mamamoo mới debut được một năm, nhờ bài hát Um Oh Ah Yeh được khán giả yêu thích. Và so với nhiều nhóm nhạc K-Pop khác thì Mamamoo nhận được lương khá sớm, vì có những nghệ sĩ debut tới 3-4 năm vẫn chưa trả hết nợ công ty chủ quản, nên chưa có lương. Thời điểm đó, Hwasa mới 21 tuổi, nhưng đã có suy nghĩ rất trưởng thành là tập trung giúp đỡ gia đình trước đã, còn bản thân thì tính sau.

Cho đến tận bây giờ, Hwasa vẫn cho rằng mình chưa phải người con hiếu thảo

Cho đến tận bây giờ, Hwasa vẫn cho rằng mình chưa phải người con hiếu thảo, chưa là một cô con gái tốt của bố mẹ. Cô tâm sự: “Tôi luôn cảm thấy có lỗi, luôn thấy mình thật là tệ. Người ta thường nói rằng nếu như bạn khóc khi nhắc đến bố mẹ mình, đó là vì bạn ăn năn vì chưa báo đáp được công lao của bố mẹ. Tôi cũng luôn rơi nước mắt khi kể về gia đình. Và thực sự tôi thấy mình chưa đáp đền được gì nhiều, chưa báo đáp được những gì bố mẹ đã làm cho tôi".

Hồng Tuyết

Koreaboo