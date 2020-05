Không thể tin nhóm Big Bang từng có 5 ca khúc hit suýt nữa không được ra mắt

Khi chuẩn bị cho một album, nhóm Big Bang thường thu khác nhiều bài hát để rồi trước khi phát hành album chính thức, giám đốc Yang Hyun Suk của công ty YG sẽ chọn lại lần cuối. Có rất nhiều lý do khiến ông Yang gạt đi một ca khúc nào đó, như là không phù hợp với concept chung của album, hoặc đơn giản là ông không thấy thích.

Nhưng đôi khi, các thành viên của Big Bang và cả chính nhân viên công ty YG sẽ tìm cách thuyết phục để giám đốc Yang thay đổi quyết định. Nhờ thế mà có nhiều ca khúc hay vẫn được phát hành.

Cho đến bây giờ, MV Bad Boy của Big Bang đã có xấp xỉ 150 triệu lượt xem trên Youtube. Bad boy thuộc mini-album Alive, và đã từng bị giám đốc Yang Hyun Suk gạt bỏ mà không rõ lý do.

Ca khúc Bae Bae nằm trong album Made M thì bị ngài giám đốc gạch tên vì không ăn nhập gì với không khí chung của cả album. Ấy thế mà sau đó, Bae Bae lại thành hit và được khen là cho thấy các chàng trai đã trưởng thành hơn nhiều.

Wedding dress vẫn được coi là bài hát đột phá khi thành viên Taeyang bắt đầu khởi nghiệp hát đơn. Cả hình ảnh MV lẫn ca khúc đều khiến mọi người rung động. Thế mà ông Yang Hyun Suk từng rất ghét Wedding dress và tìm mọi cách ngăn cản nó chào đời.

Bản tình ca Take it slow cũng của Taeyang, là dịp để anh chàng khoe hết chất giọng đẹp của mình. Nhưng Taeyang đã phải tranh đấu khá nhiều mới mang được Take it slow đến với khán giả và một lần nữa, anh chứng minh mình đã đúng.

Lại là Taeyang lần nữa khi Love you to death cũng nằm trong danh sách “cấm cửa” của giám đốc Yang. Không hiểu tại sao rất nhiều bài hit của Taeyang đều có số phận vô cùng lận đận lúc đầu và thành công về sau.

Thiên Bình

Koreaboo