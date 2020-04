“Kỳ truyện” đào được báu vật quốc gia 6.000 năm tuổi, nhận phần thưởng... 5 đôi găng tay

Bốn mươi năm trước, một người đàn ông trung niên ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã vô tình đào được 13 báu vật quốc gia có niên đại 6.000 năm tuổi. Sau khi liên lạc với trung tâm văn hóa địa phương, ông vội vã đạp xe mang toàn bộ quốc bảo đi trao lại cho Chính phủ. Sau 2 giờ đi đường, cuối cùng ông đã giao kho báu quốc gia một cách an toàn cho người phụ trách. Nhưng phần thưởng mà người đàn ông này nhận lại được, chỉ có... 5 đôi găng tay. Đây có lẽ là câu chuyện thú vị nhất trong giới khảo cổ từ trước đến nay. Nhưng ít ai biết được, phần thưởng này vào thời điểm đó lại khiến người đàn ông mãn nguyện.

Năm 1979, vào sáng sớm ngày mùng 8 Tết âm lịch, một người đàn ông trung niên tên Lý Kiến An (Li Jianan) tới chợ để mua thức ăn. Sau một hồi nhìn quanh chọn được đồ mà cả nhà thích ăn thì vội vã trở về. Trên đường về nhà, ông vô tình nghe thấy một tin tức quan trọng từ một người đàn ông 60 tuổi ở làng Chỉ Bắc (Zhibei), thôn Chỉ Phường (Zhifang) rằng có rất nhiều mảnh gốm đỏ được tìm thấy trên cánh đồng táo trong làng. Lý Kiến An vốn đã có kinh nghiệm khi tham gia đội khảo cổ trong các ngôi mộ cổ của núi Thạch Trạc (Shizhai) ở Trung Sơn. Vừa nghe câu chuyện, ông đã cơ bản xác định rằng, những mảnh gốm đỏ đó đều là di tích văn hóa, chỉ e rằng niên đại khá lớn.

Sau khi ăn sáng, Lý Kiến An nhanh chóng mang theo dụng cụ và đi đến cánh đồng táo mà người đàn ông kia nói tới. Ngay khi đến hiện trường, ông tìm thấy rất nhiều mảnh gốm đỏ tại một luống cây táo. Sau khi nhặt các mảnh vỡ, ông ngồi lắp ghép lại trong khoảng hơn 20 phút và cuối cùng đã ghép ra một bình gốm trôn nhỏ không hoàn chỉnh. Với kiến thức trước đây của mình, ông xác định được vật thể này là một bình gốm đất nung trôn nhỏ. Lúc đó, Lý Kiến An cho rằng, phải có nhiều bình gốm khác trên cánh đồng táo này. Vì vậy, ông tiếp tục khai thác luống táo và đào một cái hố dài 560 cm, rộng 80 cm và sâu 85 cm theo hướng Đông Tây. Sau một ngày rưỡi làm việc, Lý Kiến An đã đào được tổng cộng 13 bình gốm đỏ và xanh hình dạng trôn nhỏ. Những đồ gốm này có kích thước khác nhau, và một số có hoa văn, và một số không có hoa văn. Do quá mệt không thể tiếp tục, Lý Kiến An buộc phải về nhà nghỉ ngơi, và mang theo 13 bình gốm này về cùng.