Một tấm ảnh quá khứ khiến Song Hye Kyo dính tin đồn muốn tái hợp chồng cũ

Song Hye Kyo vốn có hai tài khoản Instagram: một để chế độ riêng tư chỉ có bạn bè thân thiết xem được, một để chế độ công khai nơi cô chia sẻ hình ảnh với khán giả. Song Hye Kyo chỉ thỉnh thoảng mới cập nhật hình ảnh mới lên đó, nhưng mỗi lần đăng tải đều thu hút nhiều sự chú ý.

Cô mới thay avatar

Là một tấm ảnh rất cũ.

Mới đây, Song Hye Kyo có thay đổi hình ảnh đại diện trên tài khoản của mình, đó là hình cô mặc đồ cổ trang được chụp từ năm 2007 cho tạp chí Vogue và được đăng trên Instagram của cô vào tháng 2/2015. Việc Hye Kyo bỗng dưng lấy lại hình cũ đã kỳ lạ, thời điểm chụp ảnh cũng đáng chú ý hơn khi khán giả tin rằng đây là thời điểm Song Joong Ki và Song Hye Kyo bắt đầu nảy sinh tình cảm. Thực ra khi này, phim Hậu duệ Mặt Trời mà hai người đóng chung còn chưa khởi quay nhưng họ đã quen nhau thông qua nam diễn viên Jo In Sung.

Jo In Sung là bạn diễn với Song Hye Kyo ở phim Gió mùa Đông năm ấy thực hiện năm 2013, còn Song Joong Ki vốn là bạn bè thân thiết với Jo In Sung. Khán giả tin rằng Song Joong Ki đã thầm thích Song Hye Kyo từ trước đó, từng đến trường quay Gió mùa Đông năm ấy để thăm hỏi Jo In Sung nhưng mục tiêu chính là làm quen với Song Hye Kyo. Và việc được đóng chung với đàn chị trong Hậu duệ Mặt Trời là cơ hội vàng để Song Joong Ki tấn công, thả thính dồn dập.

Chính vì cột mốc 2015 này mà nhiều khán giả suy luận rằng Song Hye Kyo bỗng dưng lôi lại hình cũ, phải chăng là đang nhớ đến chồng cũ Song Joong Ki và muốn nối lại tình xưa? Nhưng nhiều khả năng đây chỉ là sự trùng hợp vô tình mà thôi. Bởi sau khi ly hôn thì hai ngôi sao đều tránh nhắc đến đối phương, đã trở lại cuộc sống độc thân của mình và không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ tái hợp.

Phương Nhi