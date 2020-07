Nữ ca sĩ gợi cảm nhất thế giới Coco Lee: “Khó” bỏ chồng vì quá giàu

Với việc là vợ của giám đốc điều hành Libiao Brands Co., Ltd., đơn vị quản lý những thương hiệu như Calvin Klein, Juicy Couture... được tạp chí Mỹ chọn là một trong 5 CEO hàng đầu thế giới, nữ ca sĩ gợi cảm nhất thế giới Coco Lee hiện đang sở hữu khối tài sản chung lên tới 500 triệu đôla Hồng Kông (khoảng 65 triệu đôla Mỹ). Ngoài ra, Bruce (chồng của Coco Lee) còn có rất nhiều tài sản và đầu tư ở nước ngoài. Người ta ước tính Bruce, chồng của Coco Lee có tổng giá trị tài sản lên tới 4 tỷ đôla Hồng Kông (nửa tỷ đôla Mỹ). Tuy nhiên, điều mà giới truyền thông quan tâm nhất hiện nay là sau những rạn nứt hôn nhân do có khả năng người thứ ba, cặp đôi này rất khó để ly hôn vì sẽ gặp rất nhiều vấn đề nan giải trong việc phân chia tài sản do không ký thỏa thuận tiền hôn nhân khi kết hôn.