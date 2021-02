Phát sốt với phim chuyển thể game ‘Mortal Kombat’: Kỹ xảo chất lừ, âm nhạc đỉnh cao, cận chiến mãn nhãn

Trailer đầu tiên của đã lần lượt giới thiệu qua các nhân vật đình đám của game Mortal Kombat lên màn ảnh rộng. Đoạn phim mở đầu với lời thoại của nhân vật Sonya, chỉ huy trưởng của lực lượng Special Forces Hoa Kỳ, kể với Cole Young, một võ sĩ tự do, chuyên kiếm tiền từ sàn đấu, về một lần đụng độ với “mục tiêu có năng lực siêu nhiên” khi đang thực hiện nhiệm vụ ở Brazil.

Và “mục tiêu” có năng lực đóng băng này rất có thể là Sub-Zero. Cũng giống “mục tiêu” của Sonya, Cole có một vết chàm hình rồng trên ngực, được xem như thư mời dành cho các đấu sĩ được chọn để tham gia đấu trường có tên gọi “Mortal Kombat”. Cole bắt đầu rèn luyện cùng các chiến binh lão luyện, chuẩn bị cho trận chiến chống lại kẻ thù nguy hiểm đến từ Outworld và bảo vệ vũ trụ.

Đoạn trailer được tung ra gây ấn tượng với dân nghiền game cũng như các mọt phim bởi những phân cảnh hành động gay cấn, những màn võ thuật cận chiến cực kỳ mãn nhãn. Hình ảnh và kỹ xảo của phim cũng là điểm nhấn làm nức lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó không thể không kể đến nhạc phim xuất sắc do đội ngũ của quái kiệt Hans Zimmer thực hiện.

Mortal Kombat có sự tham gia của James Wan (đạo diễn của loạt bom tấn Aquaman, The Conjuring 2, The Conjuring, Furious 7, Insidious, Saw) trong vai trò sản xuất, do Simon McQuoid, một “fan cứng” của tựa game, làm đạo diễn. Tin rằng bên cạnh yếu tố võ thuật - hành động, phiên bản điện ảnh năm 2021 sẽ là một tác phẩm chất lượng, chuyển tải được màu sắc và tinh thần của tựa game huyền thoại này.

Phương Nhi