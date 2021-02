Taeyong (NCT) phá kỷ lục Châu Á với tài khoản Instagram; Penthouse mùa 2 mở màn đã có “biến căng“

Một bộ phim “mầm non bom tấn” mới xuất hiện, mới chiếu tập mở màn đã tạo thành tích “khủng”, có tỷ suất người xem cao gấp đôi những bộ phim phát sóng cùng khung giờ, đó chính là Beyond Evil. Đây là sản phẩm mới nhất của đài JTBC thuộc thể loại trinh thám, tâm lý, nội dung kể về 2 người đàn ông và quá trình phá vỡ các quy tắc và luật lệ để truy đuổi một kẻ giết người hàng loạt. Beyond Evil có sự tham gia diễn xuất của “bạn trai cũ của IU” trong Hotel Del Luna Yeo Jin Goo, nam diễn viên thủ vai Han Joo Won - một chàng trai có thành tích xuất sắc nổi bật và cha anh có thể trở thành giám đốc tiếp theo tại Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Yeo Jin Goo sẽ kết hợp cùng điều tra viên “điên rồ” Lee Dong Shik, do Shin Ha Kyun thủ vai, cả hai sẽ tạo thành một “bộ đôi hoàn hảo” cùng điều tra tìm ra kẻ giết người hàng loạt gây rúng động cả vùng Manyang. Những phản hồi vô cùng tích cực của khán giả về tập đầu tiên của Beyond Evil: “Ngửi được mùi của một kiệt tác, tất cả phần chỉ đạo, diễn xuất, âm nhạc toàn bộ đều là chất lượng đỉnh cao”, “Diễn xuất điên rồ ghê”, “Thực sự cuốn lắm luôn”,…